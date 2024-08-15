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تعيش لـ500 سنة... تطور جديد في لغز أسماك القرش القطبية "الخالدة" واكتشاف سر قد يساعد في إطالة عمر الإنسان!

علوم وتكنولوجيا
2024-08-15 | 06:48
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تعيش لـ500 سنة... تطور جديد في لغز أسماك القرش القطبية &quot;الخالدة&quot; واكتشاف سر قد يساعد في إطالة عمر الإنسان!
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تعيش لـ500 سنة... تطور جديد في لغز أسماك القرش القطبية "الخالدة" واكتشاف سر قد يساعد في إطالة عمر الإنسان!

تم العثور على تطور جديد صادم في الحالة الغامضة لأسماك القرش القطبية "التي لا تقهر" والتي من المعروف أنها تعيش لمدة 500 عام.

ويعتقد العلماء أن أسماك القرش في غرينلاند - وهي واحدة من أندر الأنواع التي تم العثور عليها على الإطلاق - يمكن أن تساعد البشر على العيش حياة أطول.

ولا يُعرف سوى القليل جدًا عن الوحش الذي يعيش في أعماق المحيط الأطلسي والبحار القطبية الشمالية المتجمدة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ويمكن أن يصل طول هذا الوحش البحري إلى 23 قدمًا، ويزن 1.2 طن، ومن المعروف أنه يأكل الدببة القطبية. 

واكتشف أن أحد أسماك القرش عاش منذ عام 1624، وهو نفس العام الذي أعلنت فيه إنكلترا الحرب على إسبانيا وأسست أول مستعمرة لها في منطقة البحر الكاريبي.

وهذا يعني أنها عاشت حريق لندن الكبير، والحربين الأهلية الإنكليزية والأميركية، والحربين العالميتين في القرن الفائت.

وتم العثور على الوحش القديم بشكل لا يصدق من قبل فريق بحث في جامعة كوبنهاغن، الدنمارك، والذين حددوا عمره باستخدام التأريخ بالكربون.

وفي حين أنه من المعروف أن رؤية هذه الكائنات البحرية الفريدة أمر نادر لأنها تعيش على عمق آلاف الأقدام أسفل المحيط، إلا أن العلماء في جميع أنحاء العالم يحاولون يائسين حل لغز حياتهم الطويلة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن نشاط التمثيل الغذائي للعضلات قد يكون عاملاً مهمًا يمكن أن يكون مفتاحًا لطول عمر أسماك القرش في غرينلاند.

وهو يتبع النظرية الشائعة في علم الأحياء التي تسمى "وتيرة الحياة" والتي تربط طول عمر الحياة بسرعة وظائف التمثيل الغذائي، حسبما ذكرت صحيفة لوموند.

ومع ذلك، هناك تطور جديد يستكشفه الباحثون يشير إلى أن الأمر يتعلق بدرجات الحرارة المنخفضة التي تعيش فيها هذه المخلوقات.

وغالبًا ما تعيش أسماك القرش في غرينلاند في محيطات عميقة ومظلمة حيث تتراوح درجات الحرارة بين -1.8 درجة إلى 7.5 درجة.

ويعتقد العلماء أن العيش في درجات حرارة منخفضة كهذه يبطئ كل التفاعلات الكيميائية والبيولوجية داخل أجسامها - وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعلها تعيش لفترة طويلة.

وسبب آخر لتخمين الخبراء هو الموائل الطبيعية المعزولة التي لم يمسها البشر.

وقالت هولي شيلز، الأستاذة في قسم علوم القلب والأوعية الدموية بجامعة مانشستر: "إنها في مكان يصعب على البشر الوصول إليه. ويحيط بها عدد قليل جدًا من الحيوانات المفترسة الطبيعية غير البشر. لذا يمكنها حقًا العيش لأطول فترة ممكنة."

ويمكن أن تكون النتائج الجديدة أساسية لتحسين صحة القلب ومساعدة الحيوانات البحرية الأخرى في مواجهة تغير المناخ.

وقال الباحث الرئيسي إيوان كامبليسون، وهو طالب دكتوراه في جامعة مانشستر: "نريد أن نفهم ما هي التكيفات التي لديها والتي تسمح لها بالعيش لفترة طويلة".

وأظهرت الأبحاث التي قدمها السيد كامبليسون في المؤتمر السنوي لجمعية البيولوجيا التجريبية في براغ أن النشاط الأيضي للأنواع لم يتغير مع تقدم العمر، على عكس الأنواع الأخرى.

وأضاف: "تظهر معظم الأنواع تباينًا في عملية التمثيل الغذائي عند تقدمها في السن. وتدعم النتائج فرضيتنا القائلة بأن قرش غرينلاند لا يظهر نفس علامات الشيخوخة التقليدية مثل الحيوانات الأخرى."

وأجرى العلماء اختبارات الإنزيمات على عينات الأنسجة العضلية المحفوظة من أسماك القرش في غرينلاند وقاسوا النشاط الأيضي للإنزيمات.

ولم يجد الفريق أي اختلاف كبير في نشاط التمثيل الغذائي للعضلات عبر مختلف الأعمار، مما يشير إلى أن التمثيل الغذائي لا يبدو أنه يتناقص بمرور الوقت، وقد يلعب دورًا رئيسيًا في طول عمرها.

ويخطط الباحثون الآن لاختبار المزيد من الإنزيمات وأنواع الأنسجة للحصول على فهم أعمق للنشاط الأيضي لسمك القرش.

وقال كامبليسون: "هدفي النهائي هو حماية هذه الأنواع وأفضل طريقة للقيام بذلك هي فهمها بشكل أفضل... من خلال دراسة قرش غرينلاند وقلبه، قد نتمكن من فهم صحة القلب والأوعية الدموية لدينا بشكل أفضل... هذه هي القضايا التي تصبح تدريجيا أكثر شيوعا وخطورة مع تقدم العمر."

وقد قام الباحثون بالفعل برسم خريطة للحمض النووي للميتوكوندريا الخاص بالقرش الذي يبلغ طوله 16 قدمًا، وهي مادة وراثية موجودة في أجسام صغيرة تشبه البطارية في الخلايا التي توفر الطاقة.

ويأملون في معرفة ما الذي يحدد متوسط العمر المتوقع في الأنواع المختلفة بما في ذلك البشر.

وقد توفر دراسة عظامه وأنسجته التي أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج أيضًا أدلة حول تأثيرات تغير المناخ والتلوث على مدى فترة زمنية طويلة.
 

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