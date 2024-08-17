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قضية "المومياوات الغريبة" تابع: اكتشاف "مومياءتين فضائيتين" بطول 5 أقدام في بيرو والغموض سيد الموقف! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2024-08-17 | 14:43
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قضية &quot;المومياوات الغريبة&quot; تابع: اكتشاف &quot;مومياءتين فضائيتين&quot; بطول 5 أقدام في بيرو والغموض سيد الموقف! (فيديو)
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قضية "المومياوات الغريبة" تابع: اكتشاف "مومياءتين فضائيتين" بطول 5 أقدام في بيرو والغموض سيد الموقف! (فيديو)

تستمر قضية "المومياوات الغريبة" الغامضة في بيرو في التعمق مع لقطات جديدة تصور ثلاثة مخلوقات أكثر وضوحًا، بما في ذلك "جمجمة غريبة" مقطوعة.

وتم تسجيل الفيديو من قبل كادر من "هواكروس" (غارة المقابر) المجهولين في بيرو والذين يُزعم أنهم اكتشفوا معظم العينات الغريبة التي يبلغ عددها الآن ما يقرب من اثنتي عشرة أو نحو ذلك، ويوثق الفيديو "جثتين" يبلغ طول كل منهما حوالي خمسة أقدام ويبدو أنهما ليسا بشريين. 

مثل "الجمجمة الغريبة" الكبيرة والممدودة على ما يبدو، فإن كلا "المومياوات" مطلية بمسحوق أبيض من الطحالب المتحجرة، بما يتوافق مع الأمثلة السابقة خلال العام الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويأتي هذا الفيديو المهتز عبر الهاتف في الوقت الذي تعهد فيه المشرعون في الكابيتول هيل أخيرًا بالتحقيق في هذه الشذوذات البيروفية، في محاولة لتحديد أصولها.

كما أن فاحصي الطب الشرعي من الولايات المتحدة - الذين فحصوا مجموعة نفيسة من هذه "المومياوات الغريبة" في نيسان الفائت - يناشدون الآن حكومة بيرو للسماح بشحن الجثث إلى أميركا للدراسة في مختبرات أميركية. 

وساعد محامي الدفاع الجنائي جوش ماكدويل - المدعي العام السابق الذي حصل على الفيديو الجديد - في تنظيم هذا الفريق من كبار خبراء الطب الشرعي للوصول إلى الحقيقة الأساسية وراء ما أصبح يعرف باسم "مومياء نازكا" في بيرو.

ووصف أحد أعضاء هذا الفريق، والد جوش، الدكتور جون ماكدويل، التحديات الدبلوماسية والقانونية والعلمية لموقع DailyMail.com، والتي يجب توضيحها لتحليل هذه الكيانات المحنطة في الولايات المتحدة "بالطريقة الصحيحة من البداية إلى النهاية".

وفي مقابلة حصرية، قام الدكتور ماكدويل أيضًا بتفصيل الإجراءات الرئيسية التي ستؤكد أو تنفي في النهاية ما إذا كانت الجثث "جزءًا من خدعة متقنة".

لكن الدكتور ماكدويل تعجب أيضًا من العدد الهائل من كائنات نازكا "Tridactyls" - التي سميت بهذا الاسم نسبة لأقدامها ذات الأصابع الثلاثة وأيديها ذات الأصابع الثلاثة، كما يظهر في الفيديو الجديد. 

وقال لموقع DailyMail.com: "لقد رأيت جثثًا بها أصابع أو أصابع إضافية، أو إصبع أو إصبع قدم، أو إصبع أو إصبع قدم مفقود، وراثيًا، ولكن لم يسبق لي أن رأيت مجموعة كبيرة مثل هذه". 

وتابع الدكتور ماكدويل: "لرؤية هذه الكائنات ثلاثية الأصابع، جميعها ثلاثية الأصابع، لم أر ذلك من قبل". 

وتشاور طبيب الأسنان الشرعي منذ فترة طويلة مع سلطات إنفاذ القانون بشأن تحديد هوية سجلات الأسنان، بما في ذلك التعرف على الضحايا بعد هجمات 11 أيلول الإرهابية على مركز التجارة العالمي في نيويورك. 

لكن "محقق الأسنان" قال إنه لم ير قط شيئًا مثل مومياوات نازكا، التي بلغ عددها ما بين ستة وعشرة خلال رحلته إلى بيرو في نيسان، بالإضافة إلى "الكائنات" الجديدة الموثقة في هذا الفيديو الأخير، اثنان منها ذوات مخالب طويلة وأصابع نحيلة.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

"المومياوات

الغريبة"

تابع:

اكتشاف

"مومياءتين

فضائيتين"

أقدام

والغموض

الموقف!

(فيديو)

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