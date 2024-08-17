قضية "المومياوات الغريبة" تابع: اكتشاف "مومياءتين فضائيتين" بطول 5 أقدام في بيرو والغموض سيد الموقف! (فيديو)

قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي

قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي

تعيش لـ500 سنة... تطور جديد في لغز أسماك القرش القطبية "الخالدة" واكتشاف سر قد يساعد في إطالة عمر الإنسان!