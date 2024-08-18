"خطوة كبيرة نحو السيادة التكنولوجية"... السنغال تطلق قمرها الإصطناعي الأول!

"خطوة كبيرة نحو السيادة التكنولوجية"... السنغال تطلق قمرها الإصطناعي الأول!

أطلقت السنغال قمرها الإصطناعي الأول وذلك بحسب ما أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي اعتبر أن عملية الإطلاق هذه تمثل خطوة كبيرة نحو "السيادة التكنولوجية" للبلاد، وفق وكالة "فرانس برس".



وأُطلق القمر GAINDESAT-1A قرابة الساعة 18,56 ت غ الجمعة من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، على ما ذكر الرئيس عبر منصة إكس.



وقال "إنّ هذه الخطوة ثمرة خمس سنوات من عمل شاق أنجزه مهندسونا وفنيونا"، مضيفاً أنّ "هذا التقدم يمثل خطوة كبيرة نحو سيادتنا التكنولوجية، وأودّ أن أعرب عن كل فخري وامتناني لجميع مَن جعلوا هذا المشروع ممكنا".



وبحسب التلفزيون العام "آر تي اس"، تولّى تصميم القمر الاصطناعي مهندسون سنغاليون، بالشراكة مع المركز الفضائي الجامعي الفرنسي في مونبلييه (CSUM).



وذكر "آر تي أس" أنّ صاروخ "فالكون 9" وضع عدة أقمار اصطناعية منها GAINDESAT-1A في المدار بعدما أُطلق من قاعدة فاندنبرغ.



ويهدف القمر الاصطناعي لجمع بيانات لمختلف أجهزة الدولة، بينها مديرية إدارة وتخطيط الموارد المائية، بهدف تحسين إدارة الموارد في البلاد.



وأشارت "آر تي أس" إلى أنها ستجمع أيضاً بيانات للوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية للمساعدة في تحسين التنبؤات الجوية وسلامة الطيران.