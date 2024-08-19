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"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2037!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-19 | 14:01
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"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2037!
"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2037!
تشهد سماء الكرة الأرضية اليوم الاثنين ظاهرة "القمر الأزرق العملاق"، الذي يُعتبر ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.
وعلى الرغم من تسمية الظاهرة بـ"القمر الأزرق" فإن الأخير لن يطل بهذا اللون في الواقع، حيث اعتمد الخبراء هذا المصطلح بسبب العبارة الشائعة في اللغة الانكليزية "once in a blue moon" التي تشير إلى ندرة الأمور.
ويظهر القمر الأزرق بشكل كامل كبديل إضافي في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما يؤثر على الاحتفالات الدينية التي تعتمد على القمر كالصوم الكبير وعيد الفصح، الأمر الذي جعل العلماء يعتمدون تسمية "القمر الخائن".
وتتشكل ظاهرة "القمر العملاق" عندما يصبح القمر بالقرب من أقرب نقطة له من الأرض، كما أن الأقمار الزرقاء تظهر في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف تقريبا.
ويُذكر أن ظاهرة القمر العملاق الأزرق لن تتكرر قبل آذار من العام 2037، وسيضيء القمر السماء لمدة 3 أيام مُتتالية.
ويشكّل هذا الأمر أولوية لدى علماء الفلك كون الظاهرة تجمع بين توقيت حدوث القمر العملاق والقمر الأزرق في مشهد نادر الحدوث.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
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