الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تُكرر قبل عام 2037!

علوم وتكنولوجيا
2024-08-19 | 14:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;القمر الأزرق العملاق&quot; يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تُكرر قبل عام 2037!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تُكرر قبل عام 2037!

"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تُكرر قبل عام 2037!

تشهد سماء الكرة الأرضية اليوم الاثنين ظاهرة "القمر الأزرق العملاق"، الذي يُعتبر ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وعلى الرغم من تسمية الظاهرة بـ"القمر الأزرق" فإن الأخير لن يطل بهذا اللون في الواقع، حيث اعتمد الخبراء هذا المصطلح بسبب العبارة الشائعة في اللغة الانكليزية "once in a blue moon" التي تشير إلى ندرة الأمور.

ويظهر القمر الأزرق بشكل كامل كبديل إضافي في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما يؤثر على الاحتفالات الدينية التي تعتمد على القمر كالصوم الكبير وعيد الفصح، الأمر الذي جعل العلماء يعتمدون تسمية "القمر الخائن".

وتتشكل ظاهرة "القمر العملاق" عندما يصبح القمر بالقرب من أقرب نقطة له من الأرض، كما أن الأقمار الزرقاء تظهر في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف تقريبا.

ويُذكر أن ظاهرة القمر العملاق الأزرق لن تتكرر قبل آذار من العام 2037، وسيضيء القمر السماء لمدة 3 أيام مُتتالية.

ويشكّل هذا الأمر أولوية لدى علماء الفلك كون الظاهرة تجمع بين توقيت حدوث القمر العملاق والقمر الأزرق في مشهد نادر الحدوث.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الأزرق

العملاق"

العالم

الليلة...

ظاهرة

تُكرر

2037!

"خطوة كبيرة نحو السيادة التكنولوجية"... السنغال تطلق قمرها الإصطناعي الأول!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"الرياضي" يُطلق تحضيراته لتمثيل آسيا ببطولة العالم للقارات في كرة السلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-15

منظمة الصحة العالمية تحذّر من تسجيل حالات إضافية من جدري القردة في أوروبا "خلال الأيام المقبلة"

LBCI
منوعات
2024-08-15

بعد مرور أيام على الهزة الأرضية... العالم الهولندي يحذّر سكان هذه الدول: "ابقوا في حالة تأهب"! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-18

"خطوة كبيرة نحو السيادة التكنولوجية"... السنغال تطلق قمرها الإصطناعي الأول!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-17

قضية "المومياوات الغريبة" تابع: اكتشاف "مومياءتين فضائيتين" بطول 5 أقدام في بيرو والغموض سيد الموقف! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-17

قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-15

تعيش لـ500 سنة... تطور جديد في لغز أسماك القرش القطبية "الخالدة" واكتشاف سر قد يساعد في إطالة عمر الإنسان!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-08-08

وسط شائعات انفصالها... كيندال جينر تستمتع بعطلتها الصيفية بإطلالة جذابة (صور)

LBCI
منوعات
15:33

دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!

LBCI
فنّ
2024-08-05

بن أفليك في "لوك جديد" بعد شائعات الطلاق... لن تصدقوا كيف أصبح شكله! (صور)

LBCI
أخبار دولية
23:59

أستراليا وإندونيسيا تبرمان معاهدة دفاعية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:38

الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد

LBCI
أخبار دولية
14:17

بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في اللوحات الاعلانية: عشوائية التركيب خطر على السلامة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جمعية المصارف تحذر من اللائحة الرمادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:33

غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:43

مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع

LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
منوعات
09:40

قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:30

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

LBCI
صحة وتغذية
07:45

استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم

LBCI
أخبار لبنان
14:54

اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...

LBCI
فنّ
06:00

"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More