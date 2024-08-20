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انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء البريطاني... هذا ما حصل في اسكتلندا!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-20 | 12:35
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انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء البريطاني... هذا ما حصل في اسكتلندا!
انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء البريطاني... هذا ما حصل في اسكتلندا!
انفجر محرك صاروخ واحترق خلال تجربة إطلاقه من قاعدة فضائية جديدة في ميناء "ساكسافورد" الفضائي في شمال اسكتلندا، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين عن المشروع اليوم الثلاثاء.
وأوضحت شركة "روكيت فاكتوري اوسبورغ" الألمانية أنّ الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، وقع مساء الاثنين في قاعدة "ساكسا فورد" في جزيرة اونست المعزولة في أرخبيل شيتلاند.
وتأمل الشركة في إطلاق أول صاروخ عموديا من الأراضي البريطانية بحلول نهاية العام.
وأقرّ ناطق باسم الشركة بأنّ "خللا" حدث خلال الاختبار.
وقال "تم الحفاظ على منصة الإطلاق وسلامتها. الوضع تحت السيطرة وانخفض احتمال مواجهة أي خطر فوري".
وأشار ناطق باسم قاعدة "ساكسا فورد" إلى أنّ المسؤولين فيها يعتزمون "العمل مع روكيت فاكتوري اوسبورغ لفهم أسباب الحادث واستخلاص العبر منه والمضي قدما نحو المرحلة التالية من الاستعدادات".
وحصلت "ساكسا فورد" في كانون الاول على إذن من هيئة الطيران البريطانية لإطلاق ما يصل إلى 30 قمرا اصطناعيا سنويا بدءا من هذا العام.
و"ساكسا فورد" هو أوّل موقع لعمليات الإطلاق عموديا في أوروبا الغربية، حيث تضاعفت المشاريع خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بعدد كبير من برامج الإطلاق الصغيرة والاستغلال التجاري للفضاء.
وفي المملكة المتحدة، ترغب السلطات في دعم القطاع بعد بريكست الذي كان بمثابة نهاية مشاركة البلاد في بعض المشاريع الأوروبية. وبالإضافة إلى شيتلاند، ثمة مشاريع منافسة قيد التنفيذ في ساذرلاند في شمال اسكتلندا مثلا، و"سبايس بورت كورنوول" في جنوب غرب إنكلترا.
بالنسبة إلى "سبايس بورت كورنوول"، لا يتعلق الأمر بعمليات الإطلاق عموديا بل من الطائرات، وهو ما يتطلب مدرج إقلاع بسيط لا منصة إطلاق فضائية باهظة الثمن.
وفي كانون الثاني 2023، باءت محاولة إطلاق قمر اصطناعي للمرة الأولى من الأراضي البريطانية بالفشل، إذ أخفق صاروخ أطلقته طائرة بوينغ 747 من شركة "فيرجن أوربت" التابعة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون في الوصول إلى مداره المحدد.
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