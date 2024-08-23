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"آبل" ستسمح لمستخدمي "آي فون" الأوروبيين بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكما عليهم

علوم وتكنولوجيا
2024-08-23 | 04:36
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&quot;آبل&quot; ستسمح لمستخدمي &quot;آي فون&quot; الأوروبيين بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكما عليهم
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"آبل" ستسمح لمستخدمي "آي فون" الأوروبيين بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكما عليهم

ستسمح شركة "آبل" من الآن فصاعدا لمستخدمي هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية في الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكما على مستخدمي أجهزتها لعدم توافُر خيارات أخرى، كمتجر التطبيقات "آب ستور" App Store أو متصفح "سافاري" Safari، امتثالا منها لقواعد المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

وبَنَت الشركة المصنّعة لأجهزة "آي فون" نجاحها جزئيا على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقة جدا في ما بينها على أجهزة مختلفة. ويصعب تاليا على المستخدمين تجاوز "آب ستور" لتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول من خلال منصات أخرى.

وأوضحت "آبل" عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطوّرين أن "حذف  تطبيقات آب ستور والرسائل Messages والكاميرا Camera والصور Photos و+سافاري+ سيكون ممكنا للمستخدمي في الاتحاد الأوروبي".

لكنها أشارت إلى أن "حذف الإعدادات والهاتف دون غيرهما لن يكون ممكنا".

كذلك سيكون في وسع مستخدمي "آي فون" أو "آي باد" الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكما للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف، وفقا لشركة "آبل".

ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيّز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين "آبل" والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.

ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في "رأي أولي" توصلت إليه في حزيران الفائت بنتيجة تحقيق أجرته أن "قواعد +آب ستور+ تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى".

وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأميركية إلى تعديل متجر "آب ستور" بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مُرضية، قد تُفرَض عليها غرامة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10  في المئة من مبيعاتها الإجمالية في العالم، أي ما يتجاوز 30 مليار يورو استنادا إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفة.

ودأبت "آبل" طويلا على تعليل الطابع لمغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبّهة إلى أن فتحها يعرّضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين.

وأوضحت الشركة في رسالة للمطورين أنها لن تسمح لهم "بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد من متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين".

ومنذ سنوات، تحارب شركات عدة على غرار "إبيك غايمز" Epic Games (منتجة لعبة الفيديو "فورتنايت") ومنصة "سبوتيفاي" Spotify منظومة "آبل" التي تجبر ناشري التطبيقات على المرور عبر "آب ستور" وبالتالي دفع عمولة لشركة "آبل".

ووعدت "آبل" الشهر الفائت بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.

ويهدف هذا القانون إلى حماية قيام الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين.

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