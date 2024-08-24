طريقة مبتكرة لاستخراج الماء من تربة القمر... هذا ما اكتشفه العلماء!

طريقة مبتكرة لاستخراج الماء من تربة القمر... هذا ما اكتشفه العلماء!



أفادت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن العلماء اكتشفوا طريقة للحصول على الماء من خلال عينات تربة القمر التي جلبها المسبار تشانغ آه إلى الأرض عام 2020.



وفي التفاصيل، أشارت الوكالة إلى أن النتائج التي حصل عليها علماء معهد نينغو لعلم وهندسة المواد التابع لأكاديمية العلوم الصينية، قد تلعب دورا مهما في إنشاء محطة قمرية للبحوث.



وفي هذا السياق، اكتشف الفريق بعد 3 سنوات من البحث والاختبارات المتتالية، أن المعادن الموجودة داخل تربة القمر تحتوي على كميات كبيرة من الهيدروجين كونها تعرضت لرياح الشمس خلال ملايين السنوات.



وتجدر الإشارة، إلى أن تسخين الهيدروجين يسمح له بالتفاعل مع أوكسيد الحديد الموجود في المعادن، الأمر الذي يولد كمية كبيرة من الماء.