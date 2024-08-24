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قد يصطدم حطام هذا الكويكب بالأرض في السنوات القادمة... والعلماء يوضحون! (فيديو)

قد يصطدم حطام هذا الكويكب بالأرض في السنوات القادمة... والعلماء يوضحون! (فيديو)







وفي التفاصيل، أجرى فريق البحث عمليات محاكاة لمهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج "DART"، والتي اصطدمت بمركبة فضائية مع الكويكب ديمورفوس في عام 2022.



وكانت قد أطلقت وكالة ناسا المهمة كاختبار لتحويل مسار كويكب مدمر للأرض في المستقبل، كما أن مهمة DART كانت ناجحة، لكن المحاكاة أظهرت أن الحطام الناتج عنها قد يصل يومًا ما إلى المريخ، نظام الأرض والقمر على شكل نيازك.



وبحال وصول هذه النيازك إلى الأرض، فلن تشكل أي تهديد على سلامة كوكب الأرض، إذ أن حجمها الصغير وسرعتها العالية سوف يتسببان في احتراقها داخل الغلاف الجوي، وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة في ميلانو لإيلوي بينيا أسينسيو. اكتشفت دراسة حديثة أن حطام كويكب، حوّلته وكالة ناسا عن مساره، قد يصطدم بكوكب الأرض في السنوات القادمة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أجرى فريق البحث عمليات محاكاة لمهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج "DART"، والتي اصطدمت بمركبة فضائية مع الكويكب ديمورفوس في عام 2022.وكانت قد أطلقت وكالة ناسا المهمة كاختبار لتحويل مسار كويكب مدمر للأرض في المستقبل، كما أن مهمة DART كانت ناجحة، لكن المحاكاة أظهرت أن الحطام الناتج عنها قد يصل يومًا ما إلى المريخ، نظام الأرض والقمر على شكل نيازك.وبحال وصول هذه النيازك إلى الأرض، فلن تشكل أي تهديد على سلامة كوكب الأرض، إذ أن حجمها الصغير وسرعتها العالية سوف يتسببان في احتراقها داخل الغلاف الجوي، وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة في ميلانو لإيلوي بينيا أسينسيو.