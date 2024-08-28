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"كواكب عابرة"... صور مذهلة لعوالم فضائية جديدة بعدسة تلسكوب جيمس ويب! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-08-28 | 09:44
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"كواكب عابرة"... صور مذهلة لعوالم فضائية جديدة بعدسة تلسكوب جيمس ويب! (صور)
"كواكب عابرة"... صور مذهلة لعوالم فضائية جديدة بعدسة تلسكوب جيمس ويب! (صور)
قام علماء الفلك بمراجعة أبحاثهم حول كيفية تشكل النجوم والكواكب بعد أن اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي 6 عوالم جديدة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، إن هذه الكواكب الغريبة عبارة عن أجسام عائمة، حرة وغير مقيدة بأي نجم مضيف، كما أن معظمها تم طردها من جوارها السماوي بواسطة قوة الجاذبية لجسم قريب.
ولا تُعتبر هذه العوالم المكتشفة حديثًا على بعد 1000 سنة ضوئية من الأرض عادية لأنها تبدو وكأنها لم تنتمي أبدًا إلى نظام شمسي على الإطلاق، فقد تشكلت بشكل مستقل عن أي نجم مضيف.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الفيزياء، آدم لانغفيلد، إن الهدف الأساسي كان اكتشاف الحدود القصوى لعملية تشكل النجوم وتوصل البحث إلى أدلة على عملية جديدة لتكوين العوالم.
وبدلاً من النمو مثل الكواكب وطردها لاحقا من قبل نجمها المضيف، بدأت هذه العوالم العابرة في التشكل كنجوم ولكنها فشلت في الاشتعال.
والتقطت الكاميرات صورًا للفضاء، باستخدام جهاز التصوير بالأشعة تحت الحمراء التابع لجيمس ويب، ما سمح للفريق بإجراء أعمق مسح على الإطلاق للسحابة الشابة التي تشكل النجوم والواقعة في كوكبة برساوس.
وأشارت ملاحظات ويب إلى أن هذه العوالم العابرة الستة هي كواكب غازية عملاقة تشكّل أكبر كتلة من كوكب المشتري.
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