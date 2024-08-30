الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-30 | 13:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!
"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!
عثر باحثو وكالة ناسا على أول دليل لوجود مجال كهربائي "ثنائي القطب" وخفي يحيط بالكوكب، وقد يكون مسؤولاً عن الرياح الغامضة للجسيمات الأسرع من الصوت التي تنطلق باستمرار من أقطاب الأرض.
وفي التفاصيل، ادعى الباحثون أن اكتشاف هذا المجال الكهربائي قد يساعد حتى في تفسير سبب تشكل الحياة على الأرض.
ويُذكر أنه في ستينيات القرن العشرين، بدأت أول مركبة فضائية في الدوران حول الأرض واعتادت حينها وكالات الفضاء على ملاحظة ظواهر غريبة فوق القطبين.
وتتعرض فجأة المركبات الفضائية لحظة مرورها فوق الأرض لرياح، تفوق سرعة الصوت، من قبل الجسيمات المشحونة التي تتفجر من الغلاف الجوي.
وفي حين أن الخبراء يعلمون منذ أكثر من 50 عامًا بوجود هذه "الرياح القطبية"، إلا أنه لم يتمكن أحد حتى الآن من تفسير أسبابها.
وبما أن هذا المجال تم اكتشافه حديثا، فإن العلماء ما زالوا غير متأكدين من تأثيره المحتمل على كوكب الأرض وتطوره، ولكن العواقب قد تكون هائلة.
وقد يكون بإمكان المجال الكهربائي تحديد ما إذا كان الكوكب صالحا للسكن على المدى الطويل، وأكّد العلماء أن "أهمية هذا الاكتشاف قد توازي أهمية قوة الجاذبية والمجال المغناطيسي للأرض".
ويعمل حاليا العلماء على دراسة كيفية تشكل الأرض والكواكب الأخرى مع مرور الوقت من خلال الاعتماد على قياس المجال الكهربائي الذي اكتُشف حديثًا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
توازي
الجاذبية"...
تكتشف
مجالًا
كهربائيًا
بالأرض!
الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي… داء ودواء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-07-19
لهذا السبب... ناسا توقف تطوير مسبار "فايبر" القمري
علوم وتكنولوجيا
2024-07-19
لهذا السبب... ناسا توقف تطوير مسبار "فايبر" القمري
0
منوعات
2024-06-22
عائلة أميركية تطالب "ناسا" بثمانين ألف دولار... والسبب: جسم فضائي في منزلها؟!
منوعات
2024-06-22
عائلة أميركية تطالب "ناسا" بثمانين ألف دولار... والسبب: جسم فضائي في منزلها؟!
0
منوعات
2024-06-19
شابة تكتشف هوس حبيبها السري والصادم... "أتمنى لو قام بخيانتي"!
منوعات
2024-06-19
شابة تكتشف هوس حبيبها السري والصادم... "أتمنى لو قام بخيانتي"!
0
منوعات
2024-06-13
امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"
منوعات
2024-06-13
امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-29
الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي… داء ودواء
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-29
الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي… داء ودواء
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-29
ذبابة الفاكهة تتجاهل أي مخاطر قد تواجهها عند سعيها للتزاوج
علوم وتكنولوجيا
2024-08-29
ذبابة الفاكهة تتجاهل أي مخاطر قد تواجهها عند سعيها للتزاوج
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-28
"كواكب عابرة"... صور مذهلة لعوالم فضائية جديدة بعدسة تلسكوب جيمس ويب! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-08-28
"كواكب عابرة"... صور مذهلة لعوالم فضائية جديدة بعدسة تلسكوب جيمس ويب! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-27
هل كان القمر عالمًا شديد الحرارة ومغطى بالصخور المنصهرة؟... إليكم ما أوضحته وكالة فضاء هندية
علوم وتكنولوجيا
2024-08-27
هل كان القمر عالمًا شديد الحرارة ومغطى بالصخور المنصهرة؟... إليكم ما أوضحته وكالة فضاء هندية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:42
باسيل من تربل: لا أولوية لنا إلّا لبنان وهدفنا البناء والصمود والإستمرار
أخبار لبنان
10:42
باسيل من تربل: لا أولوية لنا إلّا لبنان وهدفنا البناء والصمود والإستمرار
0
آخر الأخبار
08:15
بري: فلسطين هي امتحان يوميّ للضمير العالميّ ولها الحق في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والنجاح في هذا الامتحان لا يمكن أن يتم إلّا بتصعيد المقاومة بسلاحها ودبلوماسيتها
آخر الأخبار
08:15
بري: فلسطين هي امتحان يوميّ للضمير العالميّ ولها الحق في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والنجاح في هذا الامتحان لا يمكن أن يتم إلّا بتصعيد المقاومة بسلاحها ودبلوماسيتها
0
آخر الأخبار
16:38
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على عدد من الجثث في قطاع غزة ونعمل على تحديد هويتها خلال الساعات المقبلة
آخر الأخبار
16:38
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على عدد من الجثث في قطاع غزة ونعمل على تحديد هويتها خلال الساعات المقبلة
0
أخبار لبنان
08:31
بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: الدعوة إلى انتخاب رئيس ما زالت مفتوحة نحو الحوار لأيّام عديدة ثم دورات متتالية بنصاب دستوريّ
أخبار لبنان
08:31
بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: الدعوة إلى انتخاب رئيس ما زالت مفتوحة نحو الحوار لأيّام عديدة ثم دورات متتالية بنصاب دستوريّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:56
باسيل: ممنوع أن نمس بالسوء أي نائب أصبح خارج التيار
أخبار لبنان
15:56
باسيل: ممنوع أن نمس بالسوء أي نائب أصبح خارج التيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التغير المناخيّ يسبب كوارث طبيعية وإنسانية في السعودية واليمن والسودان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التغير المناخيّ يسبب كوارث طبيعية وإنسانية في السعودية واليمن والسودان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إذا كنت في البرازيل... فممنوع الدخول إلى منصة X
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إذا كنت في البرازيل... فممنوع الدخول إلى منصة X
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
للبنان حصة في موسم الرياض في نسخته الخامسة.. مزيد من الإبهار المحليّ والعالميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:52
للبنان حصة في موسم الرياض في نسخته الخامسة.. مزيد من الإبهار المحليّ والعالميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شلل الأطفال يهدد إسرائيل.. خطر قادم من غزة عبر الجنود العائدين
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شلل الأطفال يهدد إسرائيل.. خطر قادم من غزة عبر الجنود العائدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية...وعودة العمليات الإستشهادية إلى الداخل الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية...وعودة العمليات الإستشهادية إلى الداخل الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
استطلاعات الرأي في الداخل الإسرائيليّ تُظهر تغيّرًا في المزاج الشعبيّ الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:42
استطلاعات الرأي في الداخل الإسرائيليّ تُظهر تغيّرًا في المزاج الشعبيّ الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الفيول الجزائريّ للبنان من أجود الأنواع عالميًا واستبداله مقترح ليتناسب مع معامل الإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الفيول الجزائريّ للبنان من أجود الأنواع عالميًا واستبداله مقترح ليتناسب مع معامل الإنتاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سفراء الخماسية يتحركون فرادى ولودريان الى الرياض قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سفراء الخماسية يتحركون فرادى ولودريان الى الرياض قريبًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:57
هيئة إدارة السير: تخصيص يوم عمل إضافيّ لأصحاب العلاقة حصرًا
أخبار لبنان
08:57
هيئة إدارة السير: تخصيص يوم عمل إضافيّ لأصحاب العلاقة حصرًا
2
آخر الأخبار
16:28
الجزيرة نقلاً عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تغرق المخيمات بالأموال والسلاح المهرب عبر الأردن لإنشاء جبهة إرهاب شرقية وما تسعى إليه إيران في الضفة الغربية يهدد أيضا استقرار الأردن
آخر الأخبار
16:28
الجزيرة نقلاً عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تغرق المخيمات بالأموال والسلاح المهرب عبر الأردن لإنشاء جبهة إرهاب شرقية وما تسعى إليه إيران في الضفة الغربية يهدد أيضا استقرار الأردن
3
منوعات
06:13
حادث مرعب في جامايكا... ذهب إلى البحر للصيد بمفرده وهذا ما حلّ به!
منوعات
06:13
حادث مرعب في جامايكا... ذهب إلى البحر للصيد بمفرده وهذا ما حلّ به!
4
موضة وجمال
15:30
بإطلالة أنثوية وناعمة... أمل كلوني تبهر الجمهور في البندقية: هكذا بدت! (صور)
موضة وجمال
15:30
بإطلالة أنثوية وناعمة... أمل كلوني تبهر الجمهور في البندقية: هكذا بدت! (صور)
5
صحف اليوم
23:42
حزب الله يصعد مجددًا بعد ترميم "آلته" العسكرية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:42
حزب الله يصعد مجددًا بعد ترميم "آلته" العسكرية (الشرق الأوسط)
6
أخبار لبنان
15:56
باسيل: ممنوع أن نمس بالسوء أي نائب أصبح خارج التيار
أخبار لبنان
15:56
باسيل: ممنوع أن نمس بالسوء أي نائب أصبح خارج التيار
7
منوعات
06:56
"اعتقدت أنني سأموت"... خضعت لعملية جراحية بهدف خسارة وزنها والنتيجة كارثية!
منوعات
06:56
"اعتقدت أنني سأموت"... خضعت لعملية جراحية بهدف خسارة وزنها والنتيجة كارثية!
8
أخبار لبنان
07:27
وزارة الطاقة والمياه: التحضيرات اللوجستية والفنية تمّت في منشآت النفط في طرابلس وأُعطي الإذن بتفريغ الباخرة الجزائرية
أخبار لبنان
07:27
وزارة الطاقة والمياه: التحضيرات اللوجستية والفنية تمّت في منشآت النفط في طرابلس وأُعطي الإذن بتفريغ الباخرة الجزائرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More