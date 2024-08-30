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"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!

علوم وتكنولوجيا
2024-08-30 | 13:48
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&quot;أهميته قد توازي قوة الجاذبية&quot;... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!
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"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!

"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!

عثر باحثو وكالة ناسا على أول دليل لوجود مجال كهربائي "ثنائي القطب" وخفي يحيط بالكوكب، وقد يكون مسؤولاً عن الرياح الغامضة للجسيمات الأسرع من الصوت التي تنطلق باستمرار من أقطاب الأرض.

وفي التفاصيل، ادعى الباحثون أن اكتشاف هذا المجال الكهربائي قد يساعد حتى في تفسير سبب تشكل الحياة على الأرض.

ويُذكر أنه في ستينيات القرن العشرين، بدأت أول مركبة فضائية في الدوران حول الأرض واعتادت حينها وكالات الفضاء على ملاحظة ظواهر غريبة فوق القطبين.

وتتعرض فجأة المركبات الفضائية لحظة مرورها فوق الأرض لرياح، تفوق سرعة الصوت، من قبل الجسيمات المشحونة التي تتفجر من الغلاف الجوي.

وفي حين أن الخبراء يعلمون منذ أكثر من 50 عامًا بوجود هذه "الرياح القطبية"، إلا أنه لم يتمكن أحد حتى الآن من تفسير أسبابها.

وبما  أن هذا المجال تم اكتشافه حديثا، فإن العلماء ما زالوا غير متأكدين من تأثيره المحتمل على كوكب الأرض وتطوره، ولكن العواقب قد تكون هائلة.

وقد يكون بإمكان المجال الكهربائي تحديد ما إذا كان الكوكب صالحا للسكن على المدى الطويل، وأكّد العلماء أن "أهمية هذا الاكتشاف قد توازي أهمية قوة الجاذبية والمجال المغناطيسي للأرض".

ويعمل حاليا العلماء على دراسة كيفية تشكل الأرض والكواكب الأخرى مع مرور الوقت من خلال الاعتماد على قياس المجال الكهربائي الذي اكتُشف حديثًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني. 

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علوم وتكنولوجيا

توازي

الجاذبية"...

تكتشف

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بالأرض!

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