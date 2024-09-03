الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرصد غرين بانك الأميركي... "عصر ذهبي" للبحث عن الحياة خارج الأرض!
علوم وتكنولوجيا
2024-09-03 | 04:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
مرصد غرين بانك الأميركي... "عصر ذهبي" للبحث عن الحياة خارج الأرض!
مرصد غرين بانك الأميركي... "عصر ذهبي" للبحث عن الحياة خارج الأرض!
يسعى مرصد غرين بانك في جبال ولاية ويست فرجينيا في شرق الولايات المتحدة إلى فهم أسرار الكون من خلال مسحه يومياً للعثور على أماكن جديدة تسمح طبيعتها للإنسان بالعيش فيها.
يقول العالم ستيف كروفت من مبادرة "بريكثرو ليسن" Breakthrough Listen، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، "لطالما تساءل البشر: هل نحن وحدنا في الكون؟ منذ أن رفعوا أعينهم إلى السماء المرصعة بالنجوم وهم يتساءلون عن وجود عوالم أخرى".
منذ عشر سنوات، يتعاون هذا المشروع العلمي المبتكر مع المرصد الذي تموله حكومة الولايات المتحدة منذ تشييده في خمسينات القرن العشرين، بحثا عن "بصمات تقنية"، أي علامات لتقنيات آتية من خارج نظامنا الشمسي.
لطالما اعتُبر البحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض (Search for extraterrestrial intelligence - SETI) مجالا غريبا، حتى أنه كان محروما من التمويل من الكونغرس قبل ثلاثة عقود.
لكن هذا المجال يشهد حاليا نهضة ويجذب الكثير من الخريجين، وذلك بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فضلا عن الاكتشافات الحديثة التي تظهر أن كل النجوم تقريبا تؤوي كواكب، وكثير منها يشبه الأرض.
ويوضح ستيف كروفت، وهو عالم فلك راديوي تلقى تحصيله الجامعي في أكسفورد وبدأ حياته المهنية في دراسة الظواهر الفيزيائية الفلكية مثل الثقوب السوداء، "أشعر أننا نعيش ما يشبه العصر الذهبي" في هذا المجال.
في عام 1958، صنفت الحكومة الأميركية المنطقة المحيطة بالمرصد "منطقة صمت راديوي وطنية" لحماية المعدات الحساسة لعلماء الفلك من التداخل.
وينعكس ذلك بالنسبة للمقيمين من خلال منع شبكات الهاتف وفرض قيود على شبكات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi. كما تعمل سيارات نقل الموظفين من المرصد وإليه بالديزل، نظرا إلى أن شمعات الاحتراق في السيارات العاملة بالبنزين تولّد تداخلا كهربائيا.
يقول بول فوستين الذي عمل في المرصد لثماني سنوات "أعتقد أن الناس فخورون بوجود منشأة علمية رفيعة المستوى هنا".
واقفا على أعلى منصة في الطبق البالغ طوله 100 متر، يشير فوستين إلى جبال أليغيني، وهو حاجز طبيعي أمام إشارات الراديو المحيطة.
وُلِد علم الفلك الراديوي بصدفة سعيدة، عندما اكتشف الفيزيائي الأميركي كارل جانسكي موجات راديو آتية من مركز مجرتنا درب التبانة في عام 1933.
ومذاك، يستخدم علماء الفلك هذا العلم لرؤية ما وراء الكواكب والنجوم والغبار الذي يحجب رؤية التلسكوبات البصرية.
ويعود إلى علم الفلك الراديوي الفضل في الكثير من التطورات - بدءا من اكتشاف النجوم النابضة Pulsar وحتى مراقبة الهيدروجين الذري، مرورا بالاكتشاف الأحدث نسبيا للانفجارات الراديوية السريعة.
وبحسب نظرية متداولة باستمرار، فإن وجود حضارات أخرى يعني أنها قارة على بث موجات راديو، تماما كما تفعل حضارتنا منذ القرن التاسع عشر.
في رواية كارل ساغان "Contact"، يتم تنبيه البشرية إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض من خلال بث خطاب ألقاه أدولف هتلر عام 1936 - وهي أول إشارة تلفزيونية قوية بما يكفي للهروب من الغلاف الجوي للأرض.
في كل عام، ولمدة أسبوع في نهاية الربيع، يذهب فريق مبادرة "بريكثرو ليسن" من جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى المرصد، بالتزامن مع صيانة القضبان التي تدعم الهيكل البالغ وزنه 7700 طن.
ويقول مدير تكنولوجيا المعلومات بالمشروع مات ليبوفسكي "أشعر بالراحة النفسية في كل مرة أكون فيها هنا"، "لأنه لا توجد هواتف محمولة، ولا تلفزيون، إنها بيئة تسمح بالتركيز".
ويوضح أنه "في بعض الأحيان يتعين علينا أن نحل المشكلات بأنفسنا لكي نفهم حقا كيف تتصرف خوادمنا".
داخل غرفة الخادم، يُضطر الموجودون إلى الصراخ لإسماع صوتهم في ظل الضجيج الناتج عن طنين 6000 محرك أقراص ثابتة تحتوي على بيانات تعادل 40 ألف جهاز كمبيوتر محمول.
ويوضح ستيف كروفت "نحن نبحث بشكل أساسي عن أشياء غريبة في البيانات".
ويقصد بذلك أي أدلة تشير إلى أن أشكال من الحياة تحاول الاتصال بالأرض، أو أن العلماء يلتقطون إشارات يتم بعثها من أشكال الحياة هذه بصورة عرضية.
في عام 1977، أثار الكشف عن إشارة راديو ملقبة بـ "واو!"، لا يزال غموض يكتنف أصلها، حماسة كبيرة لدى مجتمع المولعين بهذا المجال.
وفي السنوات الأخيرة، تحديدا في عام 2020، حُددت إشارة أُطلق عليها اسم "Breakthrough Listen Candidate 1" على أنها تداخل لاسلكي من صنع الإنسان.
ويشدد مات ليبوفسكي على أن "هذا الأمر غير محبط على الإطلاق". ويبدي تفاؤلا أكثر من أي وقت مضى، نظرا للكميات الهائلة من البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها اليوم.
ويقول "أشعر أن فرصنا تتزايد بشكل كبير كل عام".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الأميركي...
"عصر
ذهبي"
للبحث
الحياة
الأرض!
"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-08
الخارجية الأميركية تدين الهجوم "الوحشي" على مستشفى الأطفال في كييف
أخبار دولية
2024-07-08
الخارجية الأميركية تدين الهجوم "الوحشي" على مستشفى الأطفال في كييف
0
آخر الأخبار
2024-06-24
الخارجية الأميركية: "لا يوجد اتفاق" بشأن مستقبل غزة والولايات المتحدة لا تزال تعارض إعادة احتلال القطاع بلا نهاية
آخر الأخبار
2024-06-24
الخارجية الأميركية: "لا يوجد اتفاق" بشأن مستقبل غزة والولايات المتحدة لا تزال تعارض إعادة احتلال القطاع بلا نهاية
0
أخبار دولية
13:05
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل بعد "إعدام" الرهائن الإسرائيليين "خارج إطار القضاء"
أخبار دولية
13:05
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل بعد "إعدام" الرهائن الإسرائيليين "خارج إطار القضاء"
0
فنّ
09:49
"اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"... أحلام تواصل نفي شائعات الانفصال على طريقتها
فنّ
09:49
"اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"... أحلام تواصل نفي شائعات الانفصال على طريقتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-30
"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-30
"أهميته قد توازي قوة الجاذبية"... ناسا تكتشف مجالًا كهربائيًا يحيط بالأرض!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-29
الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي… داء ودواء
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-29
الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي… داء ودواء
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-29
ذبابة الفاكهة تتجاهل أي مخاطر قد تواجهها عند سعيها للتزاوج
علوم وتكنولوجيا
2024-08-29
ذبابة الفاكهة تتجاهل أي مخاطر قد تواجهها عند سعيها للتزاوج
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-28
"كواكب عابرة"... صور مذهلة لعوالم فضائية جديدة بعدسة تلسكوب جيمس ويب! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-08-28
"كواكب عابرة"... صور مذهلة لعوالم فضائية جديدة بعدسة تلسكوب جيمس ويب! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:40
وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بعد توقيف سلامة: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره
آخر الأخبار
08:40
وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بعد توقيف سلامة: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره
0
أمن وقضاء
06:04
عملية نوعية لشعبة المعلومات في برج البراجنة...
أمن وقضاء
06:04
عملية نوعية لشعبة المعلومات في برج البراجنة...
0
أخبار لبنان
05:30
تكريمان لجورج كتانة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادي عشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
أخبار لبنان
05:30
تكريمان لجورج كتانة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادي عشر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
0
أخبار دولية
09:12
زيلينسكي يعلن مقتل 41 شخصا وإصابة 180 بجروح بهجوم في بولتافا في أوكرانيا
أخبار دولية
09:12
زيلينسكي يعلن مقتل 41 شخصا وإصابة 180 بجروح بهجوم في بولتافا في أوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
0
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
0
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
0
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
0
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
0
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
2
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
3
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
4
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
5
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
6
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
8
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More