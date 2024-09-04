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"كويكب عملاق" يقلق العلماء... هكذا تحطّم محور أكبر قمر في النظام الشمسي!
علوم وتكنولوجيا
2024-09-04 | 10:38
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"كويكب عملاق" يقلق العلماء... هكذا تحطّم محور أكبر قمر في النظام الشمسي!
"كويكب عملاق" يقلق العلماء... هكذا تحطّم محور أكبر قمر في النظام الشمسي!
تعرض غانيميد، وهو أكبر قمر في النظام الشمسي، لضربة من كويكب عملاق والذي يعد أكبر بنحو 20 مرة من حجم الصخرة التي ضربت الأرض وقضت على الديناصورات قبل 66 مليون سنة.
وفي التفاصيل، قال العلماء إن قطر الكويكب الذي اصطدم بغانيميد يبلغ نحو 300 كم وهو ما تسبب في تحول محور دوران القمر إلى موضعه الحالي.
ومن جهته، قال الدكتور ناويوكي هيراتا، عالم الكواكب في جامعة كوبي في اليابان، إن الأخاديد المميزة التي تغطي سطح غانيميد كانت تعد منذ فترة طويلة بقايا نشأت بعد اصطدام كويكب عملاق من دون توضيح نسبة الضرر الذي أحدثه.
وحدد هيراتا موقع الاصطدام الذي تبين أنه يقع على خط الطول الأبعد عن كوكب المشتري، مؤكداً بحسب المحاكاة الحاسوبية التي أجراها أن الاصطدام الذي تعرض له غانيميد تسبب فعلاً في دورانه.
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