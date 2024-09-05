الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المسبار الفضائي "بيبي كولومبو" يستطلع عطارد تمهيدا لدرسه بشكل أفضل سنة 2026

علوم وتكنولوجيا
2024-09-05 | 15:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المسبار الفضائي &quot;بيبي كولومبو&quot; يستطلع عطارد تمهيدا لدرسه بشكل أفضل سنة 2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
المسبار الفضائي "بيبي كولومبو" يستطلع عطارد تمهيدا لدرسه بشكل أفضل سنة 2026

مرّ المسبار الفضائي المزدوج "بيبي كولومبو" BepiColombo ليل الأربعاء إلى الخميس على مقربة من عطارد في مهمة استطلاعية لموقع أصغر الكواكب وأكثرها شهرة في النظام الشمسي، تمهّد لدراسته على نحو أفضل سنة 2026.

وكان تحليق "بيبي كولومبو" فوق سطح عطارد الرابعة من أصل ست رحلات فوق الكوكب ينبغي أن تنفذها المركبة الفضائية الأوروبية اليابانية قبل الوصول إلى هدفها. ويبلغ مسافة هذه الرحلة تسعة مليارات كيلومتر، وانطلقت في تشرين الأول 2018 بواسطة صاروخ "أريان 5".

وأوضح عالم الفلك في مرصد "باريس-لي إس إل" Paris-PSL ألان دوريسونديرام لوكالة فرانس برس إنه عطارد "هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، ويُعد الوصول إليه الأصعب بالنسبة إلى مسبار ينشط بين الكواكب".

لكنّه ليس أبعد من المريخ، ويمكن الوصول إليه في أفضل الأحوال خلال سبعة أشهر. وتكمن المشكلة تاليا في أن إبقاء المسبار في مداره صعب، إذ أن كتلة عطارد الصغيرة تجعل جاذبيته ضعيفة جدا مقارنة بجاذبية الشمس.

وشرح عالم الفلك أن "كبح المركبة وتوقفها عند عطارد يتطلب طاقة أكبر بكثير من الذهاب إلى المريخ"، ومن غير المستبعد أن تتحول رمادا أو تضيع في النظام الشمسي.

وفي ذلك تكمن أهمية اعتماد طريقة المساعدة بواسطة الجاذبية، إذ تتيح للمسبار، عند مروره بالقرب من جرم سماوي، تسريع مساره أو إبطاءه وتعديله.

- منظر قمري -

وبدأت مركبة "بيبي كولومبو" التي تزن أربعة أطنان رحلتها بالتحليق فوق الأرض والزهرة. وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى نيسان الفائت، عندما أدى حادث تغذية للمركبة بالطاقة الكهربائية إلى تعريض المهمة للخطر، إذ لم يعد محركها الأيوني يتمتع سوى بـ 90 في المئة من طاقته.

وأوضحت مديرة المهمة في وكالة الفضاء الأوروبية سانتا مارتينيز في بيان أن هذا المستوى "أقل من الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة لإدخاله في مدار عطارد في كانون الأول 2025".

ومذّاك، عمل المهندسون على تعديل مسار "بيبي كولومبو" لتمكينه من دخول مدار عطارد مع القليل من التأخير، وتحديدا في تشرين الثاني 2026. وبناء على ذلك، عبر المسبار المزدوج خلال ليل الأربعاء إلى الخميس على بعد نحو 160 كيلومترا من سطح عطارد، أي أقرب بنحو 35 كيلومترا مما كان مقررا أساسا.

ويثير عطارد أقل قدر من الاهتمام في مجال الاستكشاف بين النجوم الصخرية الأربعة في النظام الشمسي التي تشمل أيضا الأرض والمريخ والزهرة. ولا يعود ذلك فقط إلى صعوبة الوصول إليه.

فهذا الكوكب الذي كان المسبار "مارينر 10" عام 1974 أول مركبة تحلّق فوقه، ويتميز بمشهد قمري لم يُثر اهتمام العامة ولا الباحثين، إذ أظهروا افتتانا أكبر بالمريخ وبما كان يُعتقَد أنه قنوات مائية عليه، أو بكوكب الزهرة، "توأم" الأرض.
 
- 16 أداة -

وكانت "مسنجر" عام 2011 أول مركبة تدخل مدار عطارد لاكتشاف وتأكيد "أشياء غريبة إلى حد ما"، على ما وصفها دوريسونديرام.

هذه "الغرابات" تجعل عطارد، بحسب هذا المتخصص في سطوح الكواكب، "الحلقة المفقودة في علم الكواكب المقارن".

فمن جهة أولى، يتمتع عطارد مع كوكب الأرض بمجال مغنطيسي، ولكن لا يتوافر أي تفسير لكيفية محافظته على هذا المجال رغم قصر المسافة بينه وبين الشمس.

أما عنصر "الغرابة" الآخر، فيتمثل في نواة حديدية تشغل 60 في المئة من كتلة عطارد، مقارنة بالثلث فقط للأرض.

أما "التجويفات" غير المنتظمة واللامعة جدا، فهي ربما علامات تشير إلى نشاط جيولوجي حديث، أو إلى نشاط بركاني سابق.

وبالنسبة إلى طبيعة المعادن التي تغطي سطحه، فيبقى تركيبها لغزا، وقد يكون "شوهها" الإشعاع الشديد للشمس، ودرجة حرارة السطح التي تصل إلى 430 درجة مئوية أثناء النهار و -180 درجة مئوية في الليل.

وبالتالي، ثمة الكثير من الألغاز التي ستسعى الأدوات الست عشرة في "بيبي كولومبو"، ومنها مسبارا "إم بي أو" MPO التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والثاني "إم إم أو" MMO التابع لوكالة الاستكشاف الجوّي والفضائي اليابانية، إلى فك رموزها من خلال الدوران حول النجم لمدة عام ونصف عام على الأقل.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الفضائي

"بيبي

كولومبو"

يستطلع

عطارد

تمهيدا

لدرسه

LBCI التالي
"إنفيديا" قائدة الذكاء الإصطناعي في مواجهة أخبار التحقيقات
عمرها أكثر من ألف سنة... العلماء يكتشفون قطعة مذهلة في مدينة مخفية (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-04

"أوبتيموم إنفست": نتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-30

"الميدل إيست" حلت في المرتبة الثالثة لأفضل وجبات الطيران

LBCI
أخبار دولية
2024-08-30

انقطاع الكهرباء بشكل "كامل او جزئي" في كل أنحاء فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2024-08-30

ستارمر: هاريس غيّرت حملة انتخابات الرئاسة الأميركية "بشكل عميق"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:52

اكتشاف ثكنات عسكرية فرعونية وسيف للملك رمسيس الثاني بدلتا النيل في مصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

"إنفيديا" قائدة الذكاء الإصطناعي في مواجهة أخبار التحقيقات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-04

عمرها أكثر من ألف سنة... العلماء يكتشفون قطعة مذهلة في مدينة مخفية (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-04

"كويكب عملاق" يقلق العلماء... هكذا تحطّم محور أكبر قمر في النظام الشمسي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:24

أي دولة هي أكبر مسبّب للتلوّث البلاستيكي في العالم؟

LBCI
صحة وتغذية
12:11

بعد الأخبار المتناقلة لعقود... إليكم الحقيقة حول ارتباط الهواتف المحمولة بسرطان الدماغ!

LBCI
موضة وجمال
14:01

إطلالة خاطفة للأنفاس لهاندا أرتشيل في مهرجان فينيسيا من توقيع إيلي صعب! (صور)

LBCI
أخبار دولية
2024-09-01

أوكرانيا: قتيل وجرحى في قصف روسي على منطقة سومي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:42

فياض: للتخلي عن النكد السياسي والعمل يداً بيد لرفع مستوى التغذية بالتيار الكهربائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

تبريد المدن: إستراتيجيات عمرانية لمواجهة الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الديو الأرجنتيني البرتغالي خارج المرشحين لجائزة البالون دور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دخان أبيض من قصر ماتينيون: ميشال بارنييه رئيساً جديداً للحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

"إنفيديا" قائدة الذكاء الإصطناعي في مواجهة أخبار التحقيقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

استطلاع للرأي: 53% من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة: غارة بين بلدتي كفرا وصديقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

محور فيلادلفي: ساحة الصراع بين الأمن الإسرائيلي والمفاوضات المتعثرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

محور فيلادلفي لا يزال الحدث... وطرح جديد يدعو لاحتلال القطاع كاملًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:14

مفاجأة قلبت حياته... رجل يكتشف خيانة زوجته المروعة له: هوية عشيقها صادمة!

LBCI
خبر عاجل
09:57

التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة

LBCI
خبر عاجل
06:55

معلومات الـLBCI: رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر ادعت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية

LBCI
فنّ
02:40

بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

LBCI
فنّ
11:29

بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... النجم جوني ديب في حلّة جديدة (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:00

أميركا تحدّد "الخطوط الحُمر" لحرب "حزب الله" (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
09:24

التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا صعودًا تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير

LBCI
رياضة
05:15

بعدما أحرقها حبيبها... وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبتيغي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More