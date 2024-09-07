إلى حاملي هواتف "آيفون"... إليكم كيفية مضاعفة عمر البطارية

يعاني العديد من مستخدمي هواتف "آيفون" من التوتر عند ظهور إشعار "انخفاض البطارية"، لكن خبيرًا تقنيًا كشف عن إعداد "خفي" قد يساعد في مضاعفة عمر البطارية بشكل ملحوظ.

هيربي جاسمين، مؤسس موقع Gotechtor التقني، أوضح أن الحل يكمن في تفعيل ميزة "تقليل النقطة البيضاء" على الهاتف. تعمل هذه الميزة على تقليل سطوع الألوان الزاهية على شاشة آيفون، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تعديل الإضاءة والوهج.

يمكن العثور على ميزة "Reduce White Point" داخل إعدادات الهاتف ضمن قسم إمكانية الوصول. أشار جاسمين في منشور له أنه لاحظ تحسنًا كبيرًا في أداء بطارية جهازه بعد تفعيل هذه الميزة، مؤكدًا أن عمر البطارية تضاعف تقريبًا.

وتعتمد هذه الحيلة على تعديل الألوان الساطعة مثل الأبيض والأخضر والأصفر، حيث يقوم الهاتف بتقليل وهجها تلقائيًا، لكن المستخدمين يمكنهم التحكم في شدة الألوان بشكل أكبر يدويًا. للوصول إلى هذه الميزة، يتعين على المستخدمين الذهاب إلى "إمكانية الوصول" ثم "العرض وحجم النص" ومن ثم تفعيل خيار "تقليل النقطة البيضاء".

يمكن أيضًا تخصيص هذه الميزة لتفعيلها خلال ساعات معينة أو عند استخدام وضع "التركيز" أو "النوم". إلى جانب الحفاظ على البطارية، يمكن أن يساعد هذا التعديل في تقليل إجهاد العين، خاصة في البيئات المظلمة مثل عند استخدام الهاتف في السرير. تقليل سطوع الألوان يقلل أيضًا من كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، مما يساعد على تحسين جودة النوم.

باستخدام هذه الحيلة البسيطة، يمكن لمستخدمي آيفون تحسين تجربة استخدامهم للجهاز بشكل ملحوظ من خلال إطالة عمر البطارية وتخفيف الإجهاد على أعينهم.