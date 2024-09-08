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علاج ثوري يفتح آفاقًا جديدة في الطب... هذا النوع من الروبوتات قد يعالج نزيف الدماغ!

علاج ثوري يفتح آفاقًا جديدة في الطب... هذا النوع من الروبوتات قد يعالج نزيف الدماغ!







وفي التفاصيل، ابتكر باحثو كلية الهندسة في جامعة إدنبرة روبوتات صغيرة الحجم قد تتمكن من خوض العلاج الدقيق ذات المخاطر المنخفضة لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يتسبب في حوالي نصف مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم.



وقال الباحثون إن الدراسة أظهرت أن هذا النوع من الروبوتات لديه القدرة على نقل العلاج إلى مواقع دقيقة من دون خطر التسرب إلى مجرى الدم.



كما طورت هذه المجموعة روبوتات نانوية لمعالجة جلطات الدم، وقال الخبراء إنها أظهرت أيضًا قدرتها على علاج السكتات الدماغية. اكتشف خبراء أنه قد يكون بإمكان الروبوتات المغناطيسية الصغيرة علاج نزيف الدماغ، الأمر الذي قد يفتح الكثير من الآفاق الجديدة في الطب، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، ابتكر باحثو كلية الهندسة في جامعة إدنبرة روبوتات صغيرة الحجم قد تتمكن من خوض العلاج الدقيق ذات المخاطر المنخفضة لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يتسبب في حوالي نصف مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم.وقال الباحثون إن الدراسة أظهرت أن هذا النوع من الروبوتات لديه القدرة على نقل العلاج إلى مواقع دقيقة من دون خطر التسرب إلى مجرى الدم.كما طورت هذه المجموعة روبوتات نانوية لمعالجة جلطات الدم، وقال الخبراء إنها أظهرت أيضًا قدرتها على علاج السكتات الدماغية.