الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"استطاع إثبات وجود الله والهدف كان العكس"... كيف جعلنا العلم أقرب من أي وقت مضى إلى الدين؟

علوم وتكنولوجيا
2024-09-09 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;استطاع إثبات وجود الله والهدف كان العكس&quot;... كيف جعلنا العلم أقرب من أي وقت مضى إلى الدين؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"استطاع إثبات وجود الله والهدف كان العكس"... كيف جعلنا العلم أقرب من أي وقت مضى إلى الدين؟

"استطاع إثبات وجود الله والهدف كان العكس"... كيف جعلنا العلم أقرب من أي وقت مضى إلى الدين؟

لطالما اعتقد العديد من العلماء الملحدين بمن في ذلك العالم البارز ريتشارد دوكينز، أن الدين يتناقض مع العلم إلا أن دراسة ضخمة أفادت بوجود آثار قديمة للهيموغلوبين في "كفن تورينو" الشهير، الأمر الذي يتناقض مع هذه الرؤية.

وفي التفاصيل، كان يُنظر للكفن، الذي استُخدم لدفن السيد المسيح، على أنه خدعة ارتكبها رسامو العصور الوسطى، على الرغم من وجود مجموعة متزايدة من التحليلات بالأشعة السينية والكيميائية التي تشير إلى أن القطعة الأثرية هي حقيقية.

وحاور موقع "ديلي ميل" البريطاني علماء قالوا إن سعيهم مدى الحياة خلف الحقيقة التجريبية في المختبر قادهم إلى "الإيمان بالله كخالق للكون والوجود".

وقال الباحث في مجال الطب الحيوي ورئيس قسم علم المناعة الجزيئية السابق في معهد بابراهام في كامبريدج، الدكتور دينيس ألكسندر، إن أبحاثه لعقود في علم المناعة زادت من إيمانه بالله كخالق كلي القدرة.

وشارك الدكتور ألكسندر في تحرير كتاب لدحض انتقادات دوكينز للدين التي "تفتقر إلى الصدق"، وذلك بعد نوبات الإلحاد التي مروا بها.

واعتبر الدكتور ألكساندر أنه بدءاً من أواخر سبعينيات القرن العشرين، أصبح علماء الكون برنارد كار ومارتن ريس على دراية متزايدة بحقيقة مقلقة ألا وهي أن الفرص الإحصائية بأن "الثوابت الفيزيائية" للكون منخفضة بشكل مذهل.

وبمعنى آخر، فإن البشر خُلقوا بشكل مناسب جدا لخوض الحياة على الأرض، كما أن إسناد سبب وجودنا كبشر للصدفة سيتطلب وجود عدد لا نهائي من الأكوان العشوائية الأخرى، مع "ثوابتها الفيزيائية" العشوائية الخاصة بها.

وأضاف الدكتور ألكسندر: "عندما نتمكن من فهم الأمور علمياً، فإن هذا يزيد رهبتنا من الطريقة المذهلة التي يتم بها تجميع كل شيء في هذا الكون المفهوم، والذي يكون الله هو مؤلفه".

ووفقًا للدكتور ألكسندر، "كما أن هناك نظاما دقيقًا للثوابت الفيزيائية التي تجعل وجود هذا الكون البشري ممكنًا، فقد أصبح من الواضح في العقود القليلة الفائتة أن هناك أيضًا نظاما بيولوجيًا دقيقًا".

وبالنسبة للراهب الإيطالي في القرن الثالث عشر القديس توما الأكويني، "من يؤمن  لا يحتاج إلى تفسير، أما من لا يؤمن، فلا يمكن تفسير أي شيء له."

وقال ألكسندر أن مهمة العلماء هي استكشاف هذا النظام الخلقي وبالتالي فهم كيفية قيام الله بالأشياء من خلال تفسيرات أكثر اكتمالاً على المستوى العلمي.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

إثبات

والهدف

العكس"...

جعلنا

العلم

الدين؟

LBCI التالي
ماسك يعلنها: سنتمكن من نقل البشر من الأرض الى المريخ بعد هذا العدد من السنوات!
فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-06

نصرالله: قد يلجأ العدو اثناء الكلمة الى خرق جدار الصوت من اجل الابتزاز واخافة الموجودين ما يدل على أن "عقلاتو صارو كتير صغار"

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-07

النائب بلال عبدالله للـLBCI: الكلام في شأن ربط مسار الجنوب بالاستحقاق الرئاسيّ كلام غير دقيق ولمسنا العكس بالتشاور مع "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
10:09

الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": الحل لانتخاب رئيس موجود ولكن هناك من يريد استمرار الشغور

LBCI
أخبار لبنان
06:52

لقاء "سيدة الجبل" لنواب المعارضة: لتحرير الاستحقاق الرئاسي من قبضة حزب الله - حركة أمل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:48

"الذكاء الاصطناعي سيتفوق على قدرات دماغ الإنسان"... وعالم يحذر البشرية: من الضروري بناء "مفتاح القتل"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:21

ماسك يعلنها: سنتمكن من نقل البشر من الأرض الى المريخ بعد هذا العدد من السنوات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-08

فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-08

ثورة تكنولوجية مرتقبة من الـ wifi الى الـ LI_Fi

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:22

انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه

LBCI
أخبار لبنان
06:52

لقاء "سيدة الجبل" لنواب المعارضة: لتحرير الاستحقاق الرئاسي من قبضة حزب الله - حركة أمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-01

رحلة داخل منزل الموسيقي اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف

LBCI
منوعات
2024-09-08

لهذا السبب الغريب... عائلة إندونيسية تُخرج الجثث من المقابر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:49

أرباح طائلة تجنيها الشركات المنتجة لحقن التنحيف... وإليكم فوائدها وتداعياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا تتسجلون للمشاركة في إحتفال إستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان القادم من روما والنقليات مجانية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزير السياحة يعلن عن حملتين سياحيتين للمواسم المقبلة بحضور ملكة جمال لبنان ندى كوسا

LBCI
رياضة
13:42

لبنان يحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة العرب لمصارعة الذراعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

السمعة.. مراسل الرياضي والرياضة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بزشكيان في بغداد: تعزيز النفوذ الإيراني وسط أزمة عراقية متفاقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تداعيات عملية جسر اللنبي... أبعد من أمنية

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اسرائيل مستمرة في إعتداءاتها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سفراء دول مجلس الأمن في السراي الحكومي والهدف وقف الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:18

بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!

LBCI
خبر عاجل
05:59

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة

LBCI
خبر عاجل
05:22

انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه

LBCI
خبر عاجل
08:10

جدول إستقبال وتسليم المعاملات في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي

LBCI
خبر كاذب
14:57

مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف

LBCI
منوعات
15:57

بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!

LBCI
منوعات
08:26

آخر مرة فُتح فيها القبر كانت في 1914.... ذهول بعد الكشف عن جثمان القديسة تيريزا الأفيلية وهذا ما تمت رؤيته!

LBCI
أخبار لبنان
05:27

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More