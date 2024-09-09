"الذكاء الاصطناعي سيتفوق على قدرات دماغ الإنسان"... وعالم يحذر البشرية: من الضروري بناء "مفتاح القتل"!

من المتوقع أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي قدرات الدماغ البشري، لكن مثل هذه التطورات تأتي بتكلفة.
ويقول أحد محللي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إننا على بعد خطوات فقط من فك "الشفرة العصبية" التي تسمح للآلات بالتعلم الواعي مثل البشر.
ويعتقد إيتان مايكل أزوف أننا نسير على الطريق نحو خلق ذكاء متفوق يتميز بقدرة وسرعة أكبر، وفق ما نقل موقع ذا صن
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ويطرح المتخصص في الذكاء الاصطناعي هذه القضية في كتابه الجديد، "نحو الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنسان: كيف يمكن لعلم الأعصاب أن يرشد السعي إلى الذكاء العام الاصطناعي."
ووفقًا لأزوف، فإن إحدى الخطوات الرئيسية نحو فتح "الذكاء الاصطناعي على المستوى البشري" هي فهم "الشفرة العصبية".
ويصف المصطلح الطريقة التي تقوم بها أدمغتنا بتشفير المعلومات الحسية وأداء المهام المعرفية مثل التفكير وحل المشكلات، وفق ما نقل موقع ذا صن.
ويقول أزوف إن إحدى الخطوات الحاسمة نحو بناء "ذكاء اصطناعي على المستوى البشري" هي محاكاة الوعي في أجهزة الكمبيوتر - على الأرجح من دون الوعي الذاتي، على غرار ما يختبره البشر عند التركيز على مهمة ما.
ويساعد الوعي من دون الوعي الذاتي الحيوانات على التخطيط للأفعال واسترجاع الذكريات، ويمكن أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
والذكاء الاصطناعي الحالي لا "يفكر" بصريًا. يمكن لنماذج اللغات الكبيرة مثل GPT-4 معالجة وإنشاء نص بطريقة مشابهة للإنسان.
وبما أن التفكير البصري جاء قبل اللغة البشرية، يعتقد أزوف أن فهم هذه العملية ومن ثم نمذجة المعالجة البصرية سيكون خطوة حاسمة.
وأوضح أزوف: "بمجرد فك الشفرة العصبية، سنقوم بهندسة أدمغة أسرع ومتفوقة بقدرة أكبر وسرعة وتكنولوجيا داعمة ستتفوق على الدماغ البشري".
وتابع: "سنفعل ذلك أولاً من خلال نمذجة المعالجة البصرية، والتي ستمكننا من محاكاة التفكير البصري."
ومع ذلك، لا يعتقد المحلل أن النظام يحتاج إلى أن يكون حيًا ليكون لديه وعي.
ومنطقه يدعو إلى التشكيك في الطريقة التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي.
ولا يمكن لنماذج التعلم الآلي الحالية أن تنوجد من دون درجة معينة من المشاركة البشرية، حيث يجب أن يتم تغذيتها باستمرار ببيانات جديدة ودقيقة.
والذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، الذي يستهلك مخرجاته الخاصة أو نماذج أخرى، يتراجع باستمرار في جودة استجاباته.
وبعيداً عن هذه المزالق، يعترف أزوف بسهولة باحتمال إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.
وقال أزوف: "إلى أن تكون لدينا ثقة أكبر في الآلات التي نبنيها، يجب علينا التأكد من اتباع النقطتين التاليتين دائمًا".
"أولاً، يجب علينا التأكد من أن البشر لديهم السيطرة الوحيدة على مفتاح إيقاف التشغيل. ثانياً، يجب علينا أن نبني أنظمة الذكاء الاصطناعي مع غرس قواعد سلامة السلوك.".
ولكن يبقى سؤال واحد: هل هذا هو التحدي الذي يجب أن نواجهه؟
لقد أثبت الذكاء الاصطناعي بالفعل أنه لا يحظى بشعبية لدى المستهلكين، حيث تواصل الشركات الكبرى مثل غوغل وميتا دمج الخدمات الحالية بوظائف الذكاء الاصطناعي.
وقد اعترفت شركة Meta، على سبيل المثال، بتغذية معلومات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تمت إزالتها من الملفات الشخصية العامة لملايين مستخدمي فيسبوك وانستغرام.
ويوافق المستخدمون بشكل افتراضي عند تسجيلهم لاستخدام الخدمات، ولا ينطبق نموذج إلغاء الاشتراك المخفي جيدًا إلا على أولئك الذين يمكنهم تقديم حجة قانونية مقنعة لحماية البيانات.
ولا تخطط شركات التكنولوجيا للتباطؤ في أي وقت قريب. وفي مواجهة ردود الفعل العنيفة، استأنفت شركة مايكروسوفت طرح مساعدها الافتراضي المجهز بالذكاء الاصطناعي Recall.
وتم تأجيل الإصدار إلى أجل غير مسمى حتى الأسبوع الفائت، عندما أعلنت مايكروسوفت أن الأداة ستكون متاحة للاختبار التجريبي في تشرين الأول.
ويلتقط البرنامج لقطات للشاشة كل بضع ثوانٍ لإنشاء مكتبة من المحتوى القابل للبحث، والتي يقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتحليلها.
وتستمر المخاوف في الظهور. وفي خضم الدعوى القضائية المستمرة، قدمت OpenAI قضية سرقة المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، مدعيةً أن نماذجها تحتاج إليها لتعمل.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر مع تطور الذكاء الاصطناعي - وبينما يتجه نحو تطوير ذكاء خارق، فإن هذا سيؤدي بلا شك إلى ظهور مشاكل جديدة.