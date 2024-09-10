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التريليونير الأول في العالم... هذا ما ينتظر إيلون ماسك بحلول هذا التاريخ!

التريليونير الأول في العالم... هذا ما ينتظر إيلون ماسك بحلول هذا التاريخ!







وفي التفاصيل، أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة تتعقب الثروات، أن إيلون ماسك في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027، وفق ما نقل موقع "



واكتشفت النتائج التي توصلت إليها أكاديمية إنفورما كونكت حول رئيس شركات تيسلا، سبايس إكس ومنصة إكس أن ثروة ماسك كانت تنمو بمعدل سنوي متوسطه يبلغ 110٪. بالإضافة إلى كونه أغنى شخص في العالم حيث بلغت ثروته حتى الآن حوالي 251 مليار دولار، أشارت تقارير عدة إلى أن إيلون ماسك على الطريق لكي يصبح التريليونير الأول في العالم.وفي التفاصيل، أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة تتعقب الثروات، أن إيلون ماسك في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027، وفق ما نقل موقع " ذا غارديان " البريطاني.واكتشفت النتائج التي توصلت إليها أكاديمية إنفورما كونكت حول رئيس شركات تيسلا، سبايس إكس ومنصة إكس أن ثروة ماسك كانت تنمو بمعدل سنوي متوسطه يبلغ 110٪.