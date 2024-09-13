اكتشاف نوع جديد من الدبابير... يضع بيضه داخل ذبابة! (صور)

اكتشف علماء في ولاية ميسيسيبي الأميركية نوعًا جديدًا من الدبابير، يُدعى "سينتريتوس بيرلماني"، والذي يضع بيضه في ذباب الفاكهة الحي، مما يتسبب في ظهور صغاره من بطن الذبابة. وقد وصف لوغان مور، عالم الأحياء في جامعة ولاية ميسيسيبي، هذا الاكتشاف بأنه كان "صادمًا" في البداية.

تتكاثر إناث هذا الدبور عبر إدخال بيضها تحت جلد الذبابة باستخدام الإبرة التي تستخدمها لللسع. يفقس البيض ليخرج يرقة ذات ذيل شائك، والتي تتطور داخل الذبابة الحية لمدة 18 يومًا تقريبًا قبل أن تخرج من بطنها، مسببةً لها آلامًا شديدة. ولفت مور إلى أن الذبابة قد تظل على قيد الحياة لعدة ساعات بعد هذا الحدث، مما يضيف إلى الرعب المرتبط بهذه الحشرة.

في سياق مماثل لأحداث فيلم "Alien" الكلاسيكي، اعتبر مور أن طريقة تكاثر هذا الدبور تثير شعورًا بالاشمئزاز. الدبابير من هذا النوع ليست طفيليات تقليدية، حيث تقتل مضيفيها عكس الطفيليات الأخرى التي تتركهم على قيد الحياة.

تم اكتشاف "بيرلماني" العام الماضي في ميسيسيبي، حين عثر العلماء على هذا الدبور بينما كانوا يفحصون ذباب الفاكهة بحثًا عن ديدان طفيلية. وعقب جمع العديد من يرقات الدبابير، تمكن الفريق من تأكيد هويتها من خلال تربيتها في المختبر ودراسة حمضها النووي.

الأبحاث اللاحقة أظهرت أن الدبابير تصيب أيضًا أنواعًا أخرى من ذباب الفاكهة. على الرغم من أن هذه الطفيليات قد تبدو مرعبة، فإن اكتشافها قد يكون مفيدًا في مكافحة ذباب الفاكهة، الذي يعتبر مصدر إزعاج في المطبخ وينمو في الأماكن غير النظيفة.