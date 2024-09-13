الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف نوع جديد من الدبابير... يضع بيضه داخل ذبابة! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2024-09-13 | 15:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف نوع جديد من الدبابير... يضع بيضه داخل ذبابة! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف نوع جديد من الدبابير... يضع بيضه داخل ذبابة! (صور)

اكتشف علماء في ولاية ميسيسيبي الأميركية نوعًا جديدًا من الدبابير، يُدعى "سينتريتوس بيرلماني"، والذي يضع بيضه في ذباب الفاكهة الحي، مما يتسبب في ظهور صغاره من بطن الذبابة. وقد وصف لوغان مور، عالم الأحياء في جامعة ولاية ميسيسيبي، هذا الاكتشاف بأنه كان "صادمًا" في البداية.

تتكاثر إناث هذا الدبور عبر إدخال بيضها تحت جلد الذبابة باستخدام الإبرة التي تستخدمها لللسع. يفقس البيض ليخرج يرقة ذات ذيل شائك، والتي تتطور داخل الذبابة الحية لمدة 18 يومًا تقريبًا قبل أن تخرج من بطنها، مسببةً لها آلامًا شديدة. ولفت مور إلى أن الذبابة قد تظل على قيد الحياة لعدة ساعات بعد هذا الحدث، مما يضيف إلى الرعب المرتبط بهذه الحشرة.

في سياق مماثل لأحداث فيلم "Alien" الكلاسيكي، اعتبر مور أن طريقة تكاثر هذا الدبور تثير شعورًا بالاشمئزاز. الدبابير من هذا النوع ليست طفيليات تقليدية، حيث تقتل مضيفيها عكس الطفيليات الأخرى التي تتركهم على قيد الحياة.

تم اكتشاف "بيرلماني" العام الماضي في ميسيسيبي، حين عثر العلماء على هذا الدبور بينما كانوا يفحصون ذباب الفاكهة بحثًا عن ديدان طفيلية. وعقب جمع العديد من يرقات الدبابير، تمكن الفريق من تأكيد هويتها من خلال تربيتها في المختبر ودراسة حمضها النووي.

الأبحاث اللاحقة أظهرت أن الدبابير تصيب أيضًا أنواعًا أخرى من ذباب الفاكهة. على الرغم من أن هذه الطفيليات قد تبدو مرعبة، فإن اكتشافها قد يكون مفيدًا في مكافحة ذباب الفاكهة، الذي يعتبر مصدر إزعاج في المطبخ وينمو في الأماكن غير النظيفة.

 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

اكتشاف

نوع

دبابير

ولاية ميسيسيبي

سينتريتوس بيرلماني

وضع

بيض

ذباب الفاكهة الحي.

"بولاريس دون"... طاقم "سبايس إكس" يبدأ جولته الفضائية الأولى! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-31

الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-31

معلومات للـLBCI: وزير الصحة فراس الأبيض حذّر من داخل جلسة مجلس الوزراء من تفاقم الوضع في لبنان وطلب تمكينه من العائدات الصحية والطبية لمواكبة التطورات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-07-05

اكتشاف فريد من نوعه... هذا ما عثر عليه فريق التنقيب في المكسيك! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
13:37

اسرائيل نفّذت عملية أمنية هي الاولى من نوعها في سوريا...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-12

"بولاريس دون"... طاقم "سبايس إكس" يبدأ جولته الفضائية الأولى! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-10

"سبايس إكس" تطلق أول رحلة خاصة سيتاح لركابها التجول في الفضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-10

إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-10

تركيزات غاز الميثان في الغلاف الجوي تستمر في الازدياد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-09-11

صلة غير متوقعة بين دهون البطن وآلام الجسم المزمنة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
موضة وجمال
2024-06-21

زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-09-09

بعد سنوات من الانتظار... كارول سماحة تجتاح المنصات ومواقع التواصل بـ "مختلفة"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-07-25

نتنياهو مستمرّ بالحرب.. اليكم الوضع على جبهتي غزة ولبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:40

اسبانيا تعمل على تفعيل حلّ الدولتين..واسرائيل عند اعتراضها

LBCI
أخبار دولية
13:37

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تجمع قادة التكنولوجيا في الرياض

LBCI
أخبار دولية
13:37

اسرائيل نفّذت عملية أمنية هي الاولى من نوعها في سوريا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مئات الأشخاص اجتازوا طريق محمية اهدن الوعرة off-road و سيراً على الأقدام للاحتفال بعيد الصليب!

LBCI
رياضة
13:33

اللجنة الاولمبية في اولى خطواتها لتصلح ما افسدته الخلافات على مدى سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عملية نصب واسعة ضحاياها أشخاص من برجا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة من بنت جبيل والأحمدية ومجدل زون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

احذروا هذه الاعلانات ... فهي تقودكم الى الخطف والتعذيب

LBCI
رياضة
13:29

بطل لبنان وآسيا نادي الرياضي بيروت استهل مشواره في بطولة القارات في سنغافورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض سعر صفيحتي البنزين...

LBCI
خبر عاجل
09:36

انتهاء مباراة الرياضي ومالاغا بفوز الفريق الاسباني بنتيجة 96-59 ليلتقي الرياضي غدا فريق بترو دي لواندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الاولى من بطولة كأس القارات

LBCI
فنّ
08:30

بعد هجومه على فناني ومطربي لبنان... نقابة محترفي الموسيقى والغناء تطالب حسام جنيد باعتذار علني "وإلّا"! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:26

بعد رحيل والدها... رنيم بو خزام في أول صورة مع طفلتها الجديدة: وكلمات مؤثرة لعائلتها (صورة)

LBCI
خبر عاجل
04:48

ترقبوا بعد قليل انطلاق اليوم الثاني من بطولة كأس القارات لكرة السلة بين تسمانيا الاوستراليّ وفريق كويمزا الأرجنتينيّ على الـ LB2

LBCI
خبر عاجل
08:57

انتهاء الشوط الأول بتقدم بطل اوروبا ملغا الإسباني على الرياضي بطل آسيا 42-31

LBCI
صحف اليوم
01:49

روايات "مضخّمة" عن ضربة مصياف: إسرائيل تصدّر "إنجازًا" (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف المحلية 13-9-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More