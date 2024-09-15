الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد رحلتها الفضائية التاريخية.. هبوط مركبة "سبايس إكس" قبالة فلوريدا

علوم وتكنولوجيا
2024-09-15 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد رحلتها الفضائية التاريخية.. هبوط مركبة &quot;سبايس إكس&quot; قبالة فلوريدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بعد رحلتها الفضائية التاريخية.. هبوط مركبة "سبايس إكس" قبالة فلوريدا

بعد رحلتها الفضائية التاريخية.. هبوط مركبة "سبايس إكس" قبالة فلوريدا

عاد طاقم مهمة "بولاريس دون" Polaris Dawn التابعة لشركة "سبايس إكس" إلى الأرض اليوم الأحد بعد نجاحه في إنجاز أول عملية تجول له في الفضاء هذا الأسبوع، وفق وكالة "فرانس برس".

وهبطت المركبة "دراغون" قبالة سواحل ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة عند الساعة 03,37 صباحا بالتوقيت المحلي (07,37 ت غ)، وفق لقطات من بث مباشر بالفيديو لشركة سبايس إكس.

وقد انتشر فريق على الفور لاستعادة الكبسولة وأفراد الطاقم الأربعة، وجرى إبطاء الكبسولة أثناء هبوطها بواسطة مظلات.

وجرى تحقيق جميع الأهداف الرئيسية للمهمة التي تُمثّل محطة رئيسية جديدة في استكشاف الفضاء التجاري.

وأجريت المهمة بتشجيع ودعم من الملياردير الأميركي جاريد ايزاكمان، رئيس شركة "شيفت 4" المالية. وضمّ طاقم المركبة أيضا مهندستين من سبايس إكس هما سارة غيليس وآنا مينون، بالإضافة إلى العضو السابق في القوات الجوية الأميركية سكوت بوتيت.

انطلق اعضاء المهمة الثلاثاء من فلوريدا، وفي اليوم الأول، بلغت مركبتهم الفضائية ارتفاعا يصل إلى 1400 كيلومتر، وهي أبعد نقطة يصل إليها أي طاقم منذ بعثات أبولو إلى القمر قبل أكثر من نصف قرن.

أصبحت سارة غيليس وآنا مينون المرأتين اللتين سافرتا إلى أبعد مسافة من الأرض.

وكان الحدث الابرز اثناء المهمة الخميس، مع أول عملية تجول في الفضاء لرواد غير تابعين لوكالات حكومية، وهي عملية محفوفة بالمخاطر بقيت حكرا على رواد الفضاء المحترفين.

وخرج كل من جاريد إيزاكمان وسارة غيليس لنحو عشر دقائق من المركبة، التي كانت على علو 700 كيلومتر، أي أعلى بكثير من محطة الفضاء الدولية.

وقال الملياردير البالغ 41 عاما، أمام مناظر رائعة للكوكب الأزرق تم بثها على الهواء مباشرة "في ديارنا، لدينا الكثير من العمل، لكن من هنا، تبدو الأرض كأنها عالم مثالي حقا".

وقام المغامران بحركات لاختبار بزتهما الفضائية البيضاء والرمادية، وهي أول بزة من سبايس إكس مخصصة للسير في الفضاء.

وكان تطوير واختبار هذه البزات، التي تأمل الشركة أن تنتجها يوما ما بـ"الملايين" بهدف إرسال البشر إلى المريخ، أحد الأهداف الرئيسية للمهمة.

هنأ رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون شركة سبايس إكس الخميس، قائلا إن هذا الحدث يمثل "خطوة عملاقة إلى الأمام بالنسبة لصناعة الفضاء التجارية".

كما نفّذ الطاقم الذي تدرّب لأكثر من عامين لهذه المهمة، اختبار الاتصال بالليزر بين المركبة الفضائية وأقمار ستارلينك التابعة لشركة سبايس إكس، والتي توفر الإنترنت من الفضاء.

وأجرى أخيرا حوالى ثلاثين تجربة علمية، كان أبرزها درس تأثير السفر إلى الفضاء على جسم الإنسان.

هذه ثاني مرة يسافر فيها جاريد إيزاكمان ضمن مهمة مدارية لشركة سبايس إكس، بعد مهمة أولى أقل طموحا استأجرها في عام 2021.

ويشدد رجل الأعمال على الحاجة إلى الاستثمارات الخاصة لتسريع التطورات التكنولوجية اللازمة لتحقيق الهدف الذي يتقاسمه مع سبايس إكس: جعل البشرية تعيش على كواكب مختلفة.

تدشن مهمة "بولاريس دون" برنامج "بولاريس" الذي أعلنته "سبايس إكس" قبل عامين ونصف عام.

ويتألف البرنامج من ثلاث مهام في المجموع، تشمل رحلة ثانية مماثلة لتلك التي انتهت للتو، ثم رحلة ثالثة ستكون أول مهمة مأهولة لصاروخ "سبايس إكس" الضخم "ستارشيب"، وهو قيد التطوير حاليا ومخصص للرحلات إلى القمر والمريخ.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

رحلتها

الفضائية

التاريخية..

مركبة

"سبايس

إكس"

قبالة

فلوريدا

اكتشاف نوع جديد من الدبابير... يضع بيضه داخل ذبابة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-12

"بولاريس دون"... طاقم "سبايس إكس" يبدأ جولته الفضائية الأولى! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-08-24

"تحطمت المركبة وخرجت الكائنات الفضائية"... رجل يروي قصة غريبة حصلت معه! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-10

"سبايس إكس" تطلق أول رحلة خاصة سيتاح لركابها التجول في الفضاء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-08

سبايس إكس تطلق أول مركبات "ستارشيب" غير مأهولة إلى المريخ خلال عامين... هذا ما كشفه إيلون ماسك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-13

اكتشاف نوع جديد من الدبابير... يضع بيضه داخل ذبابة! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-12

"بولاريس دون"... طاقم "سبايس إكس" يبدأ جولته الفضائية الأولى! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-10

"سبايس إكس" تطلق أول رحلة خاصة سيتاح لركابها التجول في الفضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-10

إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:10

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لبلدة عيتا الشعب في ظل تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء القرى الحدودية

LBCI
فنّ
2024-09-14

"تركت بصمة لا تمحى"... وفاة راقصة الباليه السيراليونية ميكايلا دي برينس عن 29 عاما

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-14

جريمة تهز كبا البترونية... شخص يقتل 3 من افراد عائلته وينتحر!

LBCI
فنّ
2024-08-27

لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:50

"الرياضي" يحتل المرتبة الرابعة في بطولة كأس القارات في كرة السلة

LBCI
أخبار دولية
06:18

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا عن أي هجوم

LBCI
آخر الأخبار
05:12

الراعي في قداس شهداء المقاومة اللبنانية في سيدة إيليج: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال

LBCI
أخبار دولية
04:33

القوات المسلحة اليمنية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي وسط إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
15:12

غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت

LBCI
خبر عاجل
05:40

انتهاء مباراة الرياضي وتسمانيا بفوز الفريق الأسترالي بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة والرياضي يحتل المرتبة الرابعة

LBCI
خبر عاجل
08:55

تتويج فريق ملغا الإسباني بطلًا لكأس القارات في كرة السلة بعد فوزه في النهائي على فريق جي ليغ يونايتد الأميركي بنتيجة 75-60

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس

LBCI
أخبار لبنان
09:40

القاضية عون للراعي: أحيي قراره الجريء بزيارة سلامة في السجن لكن أنا أيضًا مارونية وأتعرض لأبشع أنواع الإضطهاد

LBCI
خبر عاجل
03:49

ترقبوا بعد قليل مباراة الميدالية البرونزية في بطولة كأس القارات بين الرياضي بطل آسيا وتسمانيا الأسترالي عبر شاشة الـLB2

LBCI
أخبار دولية
00:15

الجيش الإسرائيلي: صاروخ سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More