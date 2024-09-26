"حلقة النار" ستظهر في السماء في هذا التاريخ... ما هي الدول التي ستشهد الكسوف الحلقي للشمس؟

أعلنت وكالة ناسا
أن في 2 تشرين الأول 2024، سيمر القمر أمام الشمس، ويلقي بظلاله على أجزاء من الأرض. وسيكون الكسوف الحلقي للشمس مرئيا في أجزاء من أميركا الجنوبية، وسيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيا في أجزاء من أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأميركا الشمالية والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ بما في ذلك هاواي.
وسيكون الكسوف الحلقي للشمس مرئيا في أجزاء من:
•
الأرجنتين
•
شيلي
سيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيًا في كل أو أجزاء من:
•
ساموا الأميركية
•
القارة القطبية الجنوبية
•
الأرجنتين
•
جزيرة بيكر، جزر الولايات المتحدة النائية الصغيرة
•
البرازيل
•
شيلي
•
جزيرة عيد الميلاد
•
جزيرة كليبرتون
•
جزر كوك
•
جزر فوكلاند
•
فيجي
•
بولينيزيا الفرنسية
•
هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية
•
المكسيك
•
نيوزيلندا
•
نيوي
•
جزيرة تدمر المرجانية، جزر الولايات المتحدة النائية الصغيرة
•
باراغواي
•
جزر بيتكيرن
•
ساموا
•
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
•
توكيلاو
•
تونغا
•
توفالو
•
أوروغواي
•
واليس وفوتونا
* هذه القائمة قد لا تكون شاملة.
الكسوف الحلقي
ويحدث هذا الكسوف الحلقي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض وهو في أبعد نقطة له عن الأرض. ولأن القمر أبعد عن الأرض من المعتاد، فإنه يبدو أصغر من الشمس ولا يغطي الشمس بالكامل. وهذا يخلق ما يشبه "حلقة النار" في السماء.
قبل وبعد ظهور الشمس كحلقة من النار، سيرى المشاهدون أجزاء من الشمس محجوبة، مما يخلق شكل هلال.
ونظرًا لأن الشمس لا يتم تغطيتها بالكامل أبدًا، يجب على المراقبين ارتداء حماية مناسبة للعين في كل الأوقات أثناء هذا الكسوف.
الكسوف الجزئي
سيشهد المتفرجون خارج المسار المركزي للكسوف ولكنهم داخل ظل القمر كسوفًا جزئيًا للشمس. سوف يحجب القمر جزءًا فقط من الشمس ولن يخلق أبدًا "حلقة النار" في السماء. وقد تبدو الشمس كالهلال، أو كأنها قطعة أخرجت منه.
ونظرًا لأن الشمس لا يتم تغطيتها بالكامل أبدًا، يجب على المراقبين ارتداء حماية مناسبة للعين في كل الأوقات أثناء مشاهدة هذا الكسوف.
خطوات الأمان
أثناء كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي، ليس من الآمن أبدًا النظر مباشرة إلى الكسوف من دون حماية مناسبة للعين.
وعند مشاهدة كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي مباشرة بعينيك، يجب عليك النظر من خلال نظارات رؤية شمسية آمنة ("نظارات الكسوف") أو عارض شمسي آمن محمول باليد في كل الأوقات. نظارات الكسوف ليست نظارات شمسية عادية؛ النظارات الشمسية العادية، مهما كانت داكنة، ليست آمنة لمشاهدة الشمس. تعتبر أجهزة العرض الشمسية الآمنة أكثر قتامة بآلاف المرات ويجب أن تتوافق مع المعيار الدولي, ISO 12312-2. ناسا لا توافق على أي علامة تجارية معينة من أجهزة عرض الطاقة الشمسية.
لا تنظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أي جهاز بصري آخر أثناء ارتداء نظارات الكسوف أو استخدام عارض شمسي محمول - فالأشعة الشمسية المركزة سوف تحترق عبر المرشح وتتسبب في إصابة خطيرة للعين.
إذا لم يكن لديك نظارات الكسوف أو جهاز عرض الطاقة الشمسية المحمول، يمكنك استخدام طريقة المشاهدة غير المباشرة، والتي لا تتضمن النظر مباشرة إلى الشمس. إحدى الطرق هي استخدام جهاز عرض ذو ثقب صغير، والذي يحتوي على فتحة صغيرة (على سبيل المثال، ثقب مثقوب في بطاقة الفهرسة) ويعرض صورة للشمس على سطح قريب. ومع وجود الشمس خلفك، يمكنك بعد ذلك مشاهدة الصورة المعروضة بأمان. لا تنظر إلى الشمس من خلال الثقب! تعمل أوراق الأشجار بمثابة ثقوب طبيعية، حيث تظهر شكل الكسوف على السطح الموجود تحتها.