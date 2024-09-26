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اكتشاف سيعيد كتابة تاريخ ولاية كاليفورنيا... هذا ما عثر عليه عمّال البناء في إحدى المدارس! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2024-09-26 | 08:20
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اكتشاف سيعيد كتابة تاريخ ولاية كاليفورنيا... هذا ما عثر عليه عمّال البناء في إحدى المدارس! (صورة)
اكتشاف سيعيد كتابة تاريخ ولاية كاليفورنيا... هذا ما عثر عليه عمّال البناء في إحدى المدارس! (صورة)
اكتشف عمال البناء أجزاء من الحيتان، الطيور، أسنان سمك السلمون الحادة وأسماك القرش الضخمة أثناء عملية بناء مدرسة ثانوية في كاليفورنيا، الأمر الذي قد يعيد كتابة تاريخ الولاية.
وفي التفاصيل، كانت لا تزال مدرسة سان بيدرو الثانوية قيد البناء عندما اكتشف العمال بقايا حيوانية بلغ عمرها ما يقرب من 9 مليون سنة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وأشارت النتائج إلى أن جنوب كاليفورنيا كان مغمورًا بالمياه في السابق، وقد تكشف عن إمكانية وجود جزيرة غرب الموقع.
كما عثر الباحثون في أحد المواقع على طبقة عظام تعود إلى عصر الميوسين، أي منذ حوالي 8.7 مليون سنة، بالإضافة إلى طبقة من الصدف تعود إلى 120 ألف سنة في عصر البليستوسين.
وقال مدير الموارد الثقافية في شركة إنفيكوم الباحث واين بيشوف: "إن هذه الاكتشافات تنتمي لنظام بيئي يعود بأكمله إلى عصر مضى".
وشرح بيشوف أن هذه الأدلة تساعد الباحثين في المستقبل لتجميع شكل النظام البيئي بأكمله قبل 9 مليون سنة، الأمر الذي يُعتبر نادرًا حقًا.
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