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صخرة غريبة وفريدة من نوعها تثير فضول ناسا... هذا ما وجده العلماء على كوكب المريخ! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2024-09-26 | 10:29
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صخرة غريبة وفريدة من نوعها تثير فضول ناسا... هذا ما وجده العلماء على كوكب المريخ! (صورة)
صخرة غريبة وفريدة من نوعها تثير فضول ناسا... هذا ما وجده العلماء على كوكب المريخ! (صورة)
رصدت مركبة تابعة لوكالة ناسا صخرة بنقشة حمار الزرد على كوكب المريخ، حيث كانت مصحوبة بخطوط باللونين الأبيض والأسود، الأمر الذي قد يشكّل علامة لاكتشافات مثيرة قادمة.
وفي التفاصيل، كانت المركبة تتجول على كوكب المريخ لدراسة بعض "التضاريس غير الملحوظة"، ولاحظ فجأة فريق من علماء ناسا صخرة بنسيج "غير عادي" على مسافة قريبة منهم.
ومن الواضح أن الحجرة لا تتطابق مع صخور المريخ الأساسية، ما جعل خبراء ناسا يعتقدون أنها ربما تدحرجت من مصدر أعلى.
وقال خبراء وكالة ناسا لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني: "لقد أثار هذا الاحتمال حماسنا، ونأمل أنه مع استمرارنا في البحث، سنواجه المزيد من هذه الصخور حتى نتمكن من الحصول على قياسات أكثر تفصيلاً".
وأشارت وكالة ناسا إلى أن هذه الصخرة غير العادية هي الأحدث في سلسلة من الصخور المثيرة للاهتمام التي تم العثور عليها مؤخرًا.
ومع استمرار المركبة في التقدم، قد تكتشف المزيد من الميزات الجيولوجية الفريدة التي بإمكانها مساعدة العلماء على فهم التاريخ العميق للمريخ بشكل أفضل.
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