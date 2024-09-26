أعلنت المديرة الفنية لشركة "أوبن ايه آي" ميرا موراتي، يوم أمس الأربعاء استقالتها من المجموعة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".وكانت هذه المهندسة المتحدرة من أصل ألباني مسؤولة خصوصا عن برنامج "تشات جي بي تي" الشهير الذي أُطلق في تشرين الثاني 2022، بالإضافة إلى برنامج "دال-اي" Dall-E، الذي ينشئ صورا بناء على طلبات مكتوبة.وفي منشور عبر منصة "إكس"، لم تحدد المهندسة التي عملت لست سنوات في الشركة أسباب استقالتها، مكتفية بالقول إنها تريد أن تترك لنفسها "الوقت والمكان اللازمين للقيام باستكشافي الخاص".وقال رئيس "اوبن ايه آي" سام التمان، في منشور عبر "إكس"، "من الصعب التطرق إلى ما مثّلته ميرا لأوبن ايه آي ولمهمتنا ولنا جميعا على المستوى الشخصي". ولم يعلن اسم الشخص الذي سيخلف هذه المهندسة.وتأتي استقالة موراتي في أعقاب موجة استقالات بين موظفين كبار في الشركة منذ بداية العام.في أيار، استقال المشارك في تأسيس الشركة وكبير العلماء إيليا سوتسكيفر، وكذلك فعل جان لايكي، المسؤول عن إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.وتعد شركة "اوبن ايه آي" حاليا، بحسب وسائل إعلام كثيرة، لعملية جمع أموال جديدة قد تصل إلى 6,5 مليارات دولار، فيما تقدر قيمة المجموعة بحوالى 150 مليار دولار.