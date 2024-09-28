مهمة جديدة تنتظر "سبايس إكس" في الفضاء... إليكم التفاصيل!

من المتوقع أن تنطلق اليوم السبت مركبة فضائية تابعة لشركة "سبايس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رائدين أميركيين بعدما علقا منذ أشهر في المحطة بعد إصابة مركبة تابعة لـ"بوينغ" بأعطال، وفق وكالة "فرانس برس".وحُددت الساعة 13,17 بالتوقيت المحلي (17,17 ت غ) وعدا لإطلاق الصاروخ "فالكون 9" من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، ومن المقرر أن يقلع من منصة جديدة تستخدم للمرة الأولى لمركبة مأهولة.وستحمل المركبة الرائد في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف.وعندما يعود هايغ وغوربونوف في شباط، سيصطحبان معهما رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني وليامز اللذين نقلتهما في مطلع حزيران مركبة فضائية جديدة صنعتها شركة "بوينغ" هي "ستارلاينر" في أول رحلة تجريبية مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية.وكان من المقرر أساسا أن تتولى "ستارلاينر" إعادة ويلمور ووليامز إلى الأرض بعد ثمانية أيام، لكن المشاكل التي تم اكتشافها في نظام الدفع فيها دفعت ناسا إلى إعادة النظر في موثوقيتها.وبعد اختبارات استمرت أسابيع طويلة، أعادت ناسا أخيرا مركبة "بوينغ" فارغة، وقررت إعادة الرائدين العالقين مع بعثة "كرو-9" التي تنقلها مركبة "سبايس إكس".وأقرّ المدير المساعد لوكالة ناسا جيم فري خلال مؤتمر صحافي الجمعة بأن هذه الرحلة "فريدة من نوعها إلى حدّ ما إذ لا تضم سوى راكبين"، شاكرا للشركة التي يرئسها الملياردير إيلون ماسك "دعمها ومرونتها".وتتولى "سبايس إكس" أصلا مهمة تأمين التناوب المنتظم كل ستة أشهر لطاقم محطة الفضاء الدولية من خلال نقل رواد الفضاء إليها.إلا أن رحلة "كرو-9" أُرجِئت من منتصف آب إلى نهاية أيلول من أجل إعطاء فرق ناسا المزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن مركبة "بوينغ" الفضائية.وتم إرجاء الإطلاق مجددا لبضعة أيام بسبب إعصار هيلين الذي ضرب فلوريدا هذا الأسبوع.ومن المقرر أن تلتحم مركبة "سبايس دراغون" بمحطة الفضاء الدولية قرابة الساعة 21,30 ت غ من يوم الأحد.وبعد فترة يتسلم فيها عضوا "كرو-9" المسؤولية من أعضاء "كرو-8" الأربعة، سيعودون الطاقم القديم إلى الأرض على في مركبة أخرى تابعة لشركة "سبايس إكس".وفي المجمل، سيمضي نيك هايغ وألكسندر غوربونوف نحو خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية التي سيكون بوتش ويلمور وسوني ويليامز أمضيا فيها نحو ثمانية أشهر.ومن المقرر إجراء نحو 200 تجربة علمية خلال إقامتهما.