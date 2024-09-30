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باحثون يؤكدون إمكانية تخزين الطاقة الشمسية بالاعتماد على الكيمياء... وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2024-09-30 | 03:47
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باحثون يؤكدون إمكانية تخزين الطاقة الشمسية بالاعتماد على الكيمياء... وهذه التفاصيل
باحثون يؤكدون إمكانية تخزين الطاقة الشمسية بالاعتماد على الكيمياء... وهذه التفاصيل
يُعدّ تحويل أشعة الشمس إلى طاقة أمرا شائعا، على ما يتضح من الألواح الشمسية، لكن القدرة على تخزينها قبل استخدامها يشكل تحديا آخر، ساعد باحثون في معالجته باستخدام الكيمياء، ضمن دراسة نشرت هذا الأسبوع في فرنسا.
ومع الألواح الكهروضوئية، "يتم في معظم الأحيان، استخدام الطاقة الشمسية مباشرة على شكل كهرباء أو بشكل حراري"، على ما يقول ريمي ميتيفييه، الباحث في مركز الأبحاث الفرنسي CNRS والمشارك في الإشراف على الدراسة. ولتخزين الطاقة، ينبغي مثلا استخدام بطاريات.
ويعتمد النظام الذي يُختصر بـ"MOST"، على كيمياء الجزيئات الفوتوكرومية.
ويوضح الأستاذ في الكيمياء لدى جامعة باري ساكلي والمشارك في الإشراف على الدراسة، كيتارو ناكاتاني، أنّ الجزيئات الفوتوكرومية تُستخدم منذ فترة طويلة في النظارات الشمسية مثلا" مع عدسات تصبح داكنة أو فاتحة اعتمادا على الضوء المحيط".
وتتمتع الجزيئات الفوتوكرومية بقدرة على تغيير اللون، لكنّ ذلك ليس الميزة الوحيدة لها. يعمل الباحثون منذ أكثر من عشر سنوات على قدرة الجزيئات الفوتوكرومية على تخزين الطاقة من ضوء الشمس وتخزينها قبل إطلاقها.
وتقول ليا شوكرون، المعدة الرئيسية للدراسة، في حديث إلى وكالة فرانس برس "سيكون هذا الجزيء ذو الطاقة العالية قادرا على البقاء لفترات تتراوح بين أيام عدة وبضعة أسابيع".
وتضيف "تتمثل الفكرة في أن نكون قادرين على استعادة هذه الطاقة عند الطلب، ليس في شكل كهرباء، كما هي الحال مع الألواح الكهروضوئية، ولكن على شكل حرارة".
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