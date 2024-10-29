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إيلون ماسك: سيكون هناك 10 مليارات روبوت بهيئة بشرية بحلول 2040

علوم وتكنولوجيا
2024-10-29 | 10:56
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إيلون ماسك: سيكون هناك 10 مليارات روبوت بهيئة بشرية بحلول 2040
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إيلون ماسك: سيكون هناك 10 مليارات روبوت بهيئة بشرية بحلول 2040

إيلون ماسك: سيكون هناك 10 مليارات روبوت بهيئة بشرية بحلول 2040

قال الملياردير إيلون ماسك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن الذي انطلق اليوم الثلاثاء في الرياض إنه بحلول عام 2040 سيكون هناك ما لا يقل عن 10 مليارات روبوت بهيئة بشرية، بسعر يتراوح بين 20 ألف دولار و25 ألف دولار للروبوت الواحد.

وتوقع إيلون ماسك أن يتجاوز عدد الروبوتات البشر في 2040، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

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