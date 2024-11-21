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الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحه "كروم"

علوم وتكنولوجيا
2024-11-21 | 01:05
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الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار &quot;غوغل&quot; على بيع متصفّحه &quot;كروم&quot;
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الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحه "كروم"

طلبت الحكومة الأميركية من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحه "كروم"، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة تفكيك أنشطة غوغل، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

وقال مسؤولون عن شؤون مكافحة الاحتكار، وفقا لوثائق الدعوى، إنّه ينبغي أيضا إجبار غوغل على بيع نظام أندرويد إذا كانت الحلول المقترحة لا تحول دون أن تستخدم المجموعة لصالحها سيطرتها على نظام التشغيل.

وتشكّل هذه الدعوى تغييرا عميقا في استراتيجية الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يقدّم الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان.

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، فمن المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، مما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني.

ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 

أخبار دولية

علوم وتكنولوجيا

الحكومة الأميركية

غوغل

كروم

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