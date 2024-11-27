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تحديث في تطبيق واتساب يترك المستخدمين في حالة من الغضب... "تم تصميمه عمدًا لإصابتي بالقلق"!
علوم وتكنولوجيا
2024-11-27 | 07:43
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تحديث في تطبيق واتساب يترك المستخدمين في حالة من الغضب... "تم تصميمه عمدًا لإصابتي بالقلق"!
أجرى تطبيق واتس آب تغييرًا بسيطًا ترك العديد من المستخدمين في حالة من الغضب.
وأضاف التطبيق المملوك لشركة Meta بهدوء رسومًا متحركة لفقاعة الكلام، والتي تظهر عندما يقوم الشخص الذي تراسله بالكتابة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتحل هذه الميزة محل رسالة "جاري الكتابة..."، والتي تظهر عادةً في الجزء العلوي من الشاشة أسفل اسم جهة الاتصال الخاصة بك.
ورغم أن هذا قد يبدو تغييرًا بسيطًا، إلا أن العديد من المستخدمين توافدوا إلى منصة إكسلمناقشته.
وكتب أحد المستخدمين على X: "أكره مربع الكتابة الجديد في واتس آب".
وأضاف آخر: "أدركت للتو أن فقاعة الكتابة موجودة على واتس آب الآن... لقد فاجأني هذا التحديث".
وقال أحدهم: "يبدو أن رسوم الكتابة الجديدة في واتس آب مصممة عمدًا لإصابتي بالقلق".
الرسوم المتحركة لفقاعة الكلام الجديدة تشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة في iMessage من Apple، وتُظهر ثلاث نقاط ترتد لأعلى ولأسفل أثناء قيام جهة الاتصال بالكتابة.
وتم اختبارها في البداية مع مجموعة صغيرة من المستخدمين في تشرين الأول الفائت.
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