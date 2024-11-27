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عثروا عليها عن طريق الصدفة... مدينة "مدفونة تحت الجليد" في غرينلاند تصدم العلماء وهذه قصتها
علوم وتكنولوجيا
2024-11-27 | 15:30
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عثروا عليها عن طريق الصدفة... مدينة "مدفونة تحت الجليد" في غرينلاند تصدم العلماء وهذه قصتها
عثروا عليها عن طريق الصدفة... مدينة "مدفونة تحت الجليد" في غرينلاند تصدم العلماء وهذه قصتها
اكتشف علماء من وكالة "ناسا" الأميركية مدينة مدفونة تحت الجليد على عمق 100 قدم في غرينلاند.
وفي التفاصيل، التقطت تكنولوجيا الرادار الخاصة بفريق البحث علامات تدل على وجود مدينة في أعماق جليد سهول التندرا في منطقة الجزيرة.
وكشفت "ناسا" في بيان صحفي أن العلماء تمكنوا من اكتشاف معسكر القرن، وهو منشأة عسكرية مهجورة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بواسطة ناسا غولف ستريم 3 في نيسان الفائت.
وقال أليكس غاردنر، عالم الغلاف الجليدي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "كنا نبحث عن طبقة من الجليد لكننا عثرنا على معسكر القرن عن طريق الصدفة".
وتم تصميم معسكر القرن من قبل سلاح المهندسين في الجيش الأميركي ليكون "مدينة تحت الجليد" مع خطط لإنشاء أنفاق تهدف إلى توفير ميزة تكتيكية في معركة نووية ضد الاتحاد السوفياتي.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
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