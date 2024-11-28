السنة فيه توازي 21 ساعة على الأرض... اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي وهذه التفاصيل!

اكتشف علماء في وكالة "ناسا" الأميركية كوكباً نادراً بحجم كوكب نبتون ويدور بالقرب من نجمه المضيف، وهو الكوكب الرابع فقط من نوعه.وتمكن العلماء من اكتشاف الكوكب المذكور الذي حمل اسم TOI-3261 b، وهو كوكب خارجي يقع خارج النظام الشمسي، باستخدام التلسكوب الفضائي "تيس".وقال العلماء إن الكوكب الجديد يشبه كوكب نبتون من حيث الحجم والتكوين، لكنه يدور بالقرب من نجمه وهذا يعني أن سنة واحدة فقط على TOI-3261 b توازي 21 ساعة فقط، أي أقصر من يوم واحد على الأرض.