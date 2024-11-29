الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوغل تواجه دعوى قضائية جديدة في كندا... والسبب: ممارساتها الإعلانية؟!

علوم وتكنولوجيا
2024-11-29 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوغل تواجه دعوى قضائية جديدة في كندا... والسبب: ممارساتها الإعلانية؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غوغل تواجه دعوى قضائية جديدة في كندا... والسبب: ممارساتها الإعلانية؟!

غوغل تواجه دعوى قضائية جديدة في كندا... والسبب: ممارساتها الإعلانية؟!

أعلن مكتب المنافسة الكندي يوم أمس الخميس أنه سيقاضي مجموعة "غوغل" بسبب ممارساتها المنافية للمنافسة في سوق الإعلان عبر الإنترنت، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".

وخلص المكتب بنتيجة تحقيق أجراه إلى أن المجموعة الأميركية التي تُعَدُّ أكبر موفّر لتكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت في كندا، أساءت استخدام موقعها المهيمن من خلال اعتماد "سلوك يهدف إلى ضمان الحفاظ على قوتها التجارية وتعزيزها".

وأوضح مكتب المنافسة في بيان أن "غوغل" تجبر منافسيها على "استخدام أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها" و"تشوّه العملية التنافسية".

واعتبرت المجموعة الأميركية في المقابل أن الدعوى "لا تأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة التي يكون مشترو الإعلانات وبائعوها حائرين في الاختيار"، مؤكدة أنها للدفاع عن وجهة نظرها "أمام المحاكم".

وفتح مكتب المنافسة تحقيقا في العام 2020 يتعلق بممارسات منافية للمنافسة اعتمدتها "غوغل" في قطاع الإعلان عبر الإنترنت، ووسّع التحقيق في وقت سابق من السنة الحالية ليشمل خدمات التكنولوجيا الإعلانية لـ"غوغل".

كذلك تواجه المجموعة راهنا في الولايات المتحدة دعوى أقامتها وزارة العدل الأميركية بتهمة استغلال مركزها المهيمن في هذا القطاع.

وكانت هيئة المحلفين في محكمة فدرالية في واشنطن اعتبرت في محاكمة أخرى أن "غوغل" مذنبة بارتكاب ممارسات منافية للمنافسة في مجال البحث على الإنترنت.

وتخضع ممارسات "غوغل" الإعلانية أيضا لتحقيقات أو دعاوى في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تواجه

قضائية

جديدة

كندا...

والسبب:

ممارساتها

الإعلانية؟!

السنة فيه توازي 21 ساعة على الأرض... اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-01

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد شبكة سي.بي.إس بسبب مقابلة مع كامالا هاريس

LBCI
أخبار دولية
2024-10-09

كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-09

وزارة الخارجية الكندية: كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي

LBCI
أخبار دولية
2024-09-19

كندا تفرض عقوبات جديدة على حماس ومستوطنين إسرائيليين وإيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:05

السنة فيه توازي 21 ساعة على الأرض... اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-11-27

عثروا عليها عن طريق الصدفة... مدينة "مدفونة تحت الجليد" في غرينلاند تصدم العلماء وهذه قصتها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-11-27

تحديث في تطبيق واتساب يترك المستخدمين في حالة من الغضب... "تم تصميمه عمدًا لإصابتي بالقلق"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-11-22

غوغل يحيي عيد الاستقلال اللبناني بهذه الطريقة (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
13:14

بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية

LBCI
صحف اليوم
00:10

برّي لـ"الشرق الأوسط": ملء الفراغ الرئاسي أولويّتي

LBCI
آخر الأخبار
01:24

إيران تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن سلوكه "غير المسؤول" بعد محادثات جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار مستمرة لليوم الثالث..اليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:10

جعجع: لم نرَ وحدة الساحات "طلعت نظرية خنفشارية"..ولا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
07:08

بوريل: الهدنة في لبنان هشة لكنها على الأقل لن تجلب مزيدًا من الموت والدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

في البقاع عاد 80% من النازحين الى منازلهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

على الرغم من انتهاء الحرب..النبطية تُعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار مستمرة لليوم الثالث..اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:29

صباح بعلبك بعد مرور أيام على وقف النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

اليكم مشهد اليوم الثالث من سريان وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
16:49

تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة والإجتماع الأمني الذي دعا إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار

LBCI
اقتصاد
13:14

بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية

LBCI
خبر عاجل
14:05

نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب

LBCI
أخبار لبنان
00:14

أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا..حتى اشعار آخر!

LBCI
خبر عاجل
09:48

رئيس مطار بيروت فادي الحسن للـLBCI: كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول

LBCI
خبر عاجل
13:12

نتنياهو: لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرًا

LBCI
خبر عاجل
09:11

المدير العام لوزارة التربية بالانابة عماد الأشقر للـLBCI: عطلتا الميلاد ورأسة السنة ستكونان مفصولتان لتعويض ما فات الطلاب في خلال الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More