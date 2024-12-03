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كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟
علوم وتكنولوجيا
2024-12-03 | 11:00
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كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟
كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟
رصدت وكالة "ناسا" الأميركية كويكباً يحمل اسم COWECP5 والذي من المتوقع أن يصطدم بالغلاف الجوي للأرض في غضون ساعات قليلة.
وقال العلماء إن الكويكب المذكور من المتوقع أن يحترق في الغلاف الجوي من دون أن يشكل أي خطر على الأرض.
وتمكنت "ناسا" من رصد الكويكب بسبب حجمه الصغير بواسطة نظام الإنذار الأخير لتأثيرات الكويكبات الأرضية التابع لها قبل 7 ساعات من اصطدامه بالغلاف الجوي ليصبح بذلك الكويكب الرابع الذي يضرب الغلاف الجوي للأرض هذا العام.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
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