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ميتا تلجأ للطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2024-12-04 | 07:10
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ميتا تلجأ للطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل
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ميتا تلجأ للطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل

ميتا تلجأ للطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل

أعلنت شركة ميتا أنها تسعى للحصول على مقترحات من مطوري الطاقة النووية للمساعدة في تلبية أهداف الذكاء الاصطناعي والبيئة، لتصبح أحدث شركة تكنولوجيا كبيرة تهتم بهذا النوع من الطاقة وسط طفرة متوقعة في الطلب على الكهرباء.

وقالت ميتا في بيان أمس الثلاثاء إنها تريد إضافة واحد إلى أربعة جيغاوات من قدرة توليد الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وتبلغ قدرة محطة الطاقة النووية الأمريكية النموذجية واحد جيجاوات تقريبا.

وأضافت "نعتقد في ميتا بأن الطاقة النووية ستلعب دورا محوريا في الانتقال إلى شبكة كهربائية أنظف وأكثر موثوقية وتنوعا".

ومن المتوقع أن يتضاعف استخدام الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا بين 2023 و2030، وتفيد تقديرات غولدمان ساكس بأن ذلك سيتطلب نحو 47 جيغاوات من طاقة التوليد الجديدة.

ومع ذلك، سيكون من الصعب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة سريعا باستخدام المفاعلات النووية، حيث تواجه الشركات قيودا تنظيمية وعقبات محتملة في إمدادات وقود اليورانيوم ومعارضة محلية. (...)

وقالت ميتا إنها تبحث عن مطورين يتمتعون بخبرة في المشاركة المجتمعية والتطوير والتصاريح، وستنظر إما في المفاعلات الصغيرة المعيارية أو مفاعلات نووية أكبر تشبه محطات الطاقة النووية الأمريكية حاليا.

وأضافت أنها ستستقبل طلبات من المطورين الذين يرغبون في المشاركة في طلب تقديم العروض حتى السابع من فبراير شباط 2025، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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