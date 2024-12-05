لتوفير توقعات جوية بدقة غير مسبوقة... هذا ما ابتكرته "غوغل"

أعلنت شركة "غوغل" الأميركية الأربعاء عن ابتكار أداة ذكاء اصطناعي قادرة على توفير توقعات متعلقة بالطقس على مدى 15 يوما بدقة غير مسبوقة، ما يساعد على إنقاذ الأرواح في ظل تزايد الكوارث المناخية.

وأكدت "غوغل" أنّ أداة "جين كاست" التي ابتكرها "ديب مايند"، وهو مختبر متخصص بالأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتابع للشركة التكنولوجية الكبرى، أظهرت "قدرات تنبؤية أفضل" من النموذج المرجعي الحالي.

وحاليا، يصدر المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى، توقعات لـ35 دولة ويُعتبر معيارا عالميا للدقة في هذا المجال.

وأوضحت "غوغل" أنّ "جين كاست" يتفوّق بالدقة على توقعات المركز في أكثر من 97% من الكوارث المناخية البالغ عددها 1320 كارثة مُسجلة عام 2019 والتي تم اختبار النموذجين عليها.

وأداة "غوغل" التي جرى ابتكارها على أربعة عقود من 1979 إلى عام 2018 بالاستناد إلى معطيات عدة، كدرجة الحرارة وسرعة الرياح والضغط الجوي، يمكنها إنتاج توقعات لمدة 15 يوما في ثماني دقائق فقط، بينما يستغرق النموذج المُعتمد حاليا ساعات عدة لتوفير توقعاته.

وأوضحت "غوغل" في بيان أنّ "جين كاست توفر توقعات أفضل عن أحوال الطقس اليومية والظواهر المتطرفة لـ15 يوما مسبقا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبحسب "غوغل"، تفوّقت جين كاست "بشكل منهجي" على النموذج المرجعي الحالي في التنبؤ بالحرّ الشديد والبرد القارص وسرعات الرياح العنيفة.

وأشارت "غوغل" إلى أنّ "التنبؤات الأكثر دقة لمخاطر الطقس المتطرف تساعد السلطات على حماية أعداد إضافية من الأشخاص، وتجنب الأضرار الجسيمة في الممتلكات وتوفير المال".