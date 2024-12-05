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اكتشاف مذهل... لغة غامضة بانتظار العلماء في جورجيا

علوم وتكنولوجيا
2024-12-05 | 14:52
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اكتشاف مذهل... لغة غامضة بانتظار العلماء في جورجيا
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اكتشاف مذهل... لغة غامضة بانتظار العلماء في جورجيا

اكتشاف مذهل... لغة غامضة بانتظار العلماء في جورجيا

اكتشف علماء الآثار لوحًا حجريًا غامضًا يحتوي على آثار لغة قديمة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قال العلماء إن هذه الرموز الغريبة لم يتم العثور عليها في أي لغة معروفة أو متداولة سابقًا، حيث يضم اللوح 60 حرفًا فريدا من نوعه.

وأضاف علماء الآثار أن هذه الرموز الغريبة لم يتم العثور عليها في أي لغة، على الرغم من تواجد أوجه تشابه مع نصوص من الهند، مصر وغرب شبه الجزيرة الأيبيرية.

ولم يكن من الممكن تحديد تاريخ اللوح كيميائيًا، ولكن رجّح العلماء أن المنحوتات تنتمي إلى أواخر العصر البرونزي أو أوائل العصر الحديدي أي منذ حوالي 14 ألف سنة.

وشرح الباحثون أنهم لم يجدوا طريقة حتى اللحظة لمعرفة مضمون الرسالة التي كان الكاتب يحاول نقلها، لكنهم يعتقدون أنها مهمة حيث اقترح البعض أنه قد يكون سجلاً للغنائم العسكرية، أو مشروع بناء مهم، أو قربانًا لإله.

وتم العثور على رموز في اللغة الكارتفيلية البدائية وهي قريبة إلى تلك الموجودة على اللوح، وهي سلف اللغة الجورجية الحديثة التي كانت رائجة في الألفية الرابعة قبل الميلاد.

كذلك، استنتج الباحثون أن فك هذه الرموز التاريخية قد يصبح حدثًا مثيرًا للاهتمام، الأمر الذي قد يغير الصور النمطية حول بعض الظواهر التاريخية.

ويُذكر أن اللوح البازلتي تم اكتشافه بالصدفة عام 2021 من قبل مجموعة من الصيادين المحليين الذين رصدوه في بحيرة باشبليمي في جورجيا.
 

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