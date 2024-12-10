"ميتا" تطلق حملة توعية على عمليات الاحتيال الإلكترونية خلال الأعياد

أعلنت مجموعة ميتا العملاقة عن إطلاق حملة عالمية لزيادة الوعي حول عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بهدف حماية مستخدميها بشكل أفضل خلال فترة التسوق لمناسبة أعياد نهاية العام.



وقالت الشركة المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام إنها حذفت هذا العام أكثر من مليوني حساب مرتبطة بمراكز متخصصة في عمليات الاحتيال تتخذ مقرا في كمبوديا وبورما ولاوس والإمارات العربية المتحدة والفيليبين.



وبمساعدة إحدى شركات الأمن السيبراني، ركزت ميتا حملتها على ثلاث طرق احتيال رئيسية: العروض الترويجية على علب الهدايا، والحسومات الزائفة على زينة عيد الميلاد وقسائم الخصم المزيفة.



ولخداع المستهلكين، يعمل المحتالون بلغات متعددة ويستخدمون أساليب متطورة، مثل التعليقات الصوتية المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وشهادات المستخدمين المزيفة، بحسب ميتا.



ولفتت المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي التي عقدت شراكة مع رايتشل توباك، المتخصصة في الاحتيال عبر الإنترنت وقرصانة المعلوماتية "الأخلاقية"، إلى أن "المحتالين يعملون باستمرار على تطوير أساليبهم لتجنب اكتشافهم ونادرا ما يستهدفون منصة واحدة".



وقررت ميتا أيضا أن تقدم للمصارف في جميع أنحاء العالم برنامجا لتبادل المعلومات حول عمليات الاحتيال المحتملة بين منصاتها والمؤسسات المصرفية، جرى إطلاقه في البداية في المملكة المتحدة وأستراليا.