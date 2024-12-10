الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"ميتا" تطلق حملة توعية على عمليات الاحتيال الإلكترونية خلال الأعياد
علوم وتكنولوجيا
2024-12-10 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"ميتا" تطلق حملة توعية على عمليات الاحتيال الإلكترونية خلال الأعياد
أعلنت مجموعة ميتا العملاقة عن إطلاق حملة عالمية لزيادة الوعي حول عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بهدف حماية مستخدميها بشكل أفضل خلال فترة التسوق لمناسبة أعياد نهاية العام.
وقالت الشركة المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام إنها حذفت هذا العام أكثر من مليوني حساب مرتبطة بمراكز متخصصة في عمليات الاحتيال تتخذ مقرا في كمبوديا وبورما ولاوس والإمارات العربية المتحدة والفيليبين.
وبمساعدة إحدى شركات الأمن السيبراني، ركزت ميتا حملتها على ثلاث طرق احتيال رئيسية: العروض الترويجية على علب الهدايا، والحسومات الزائفة على زينة عيد الميلاد وقسائم الخصم المزيفة.
ولخداع المستهلكين، يعمل المحتالون بلغات متعددة ويستخدمون أساليب متطورة، مثل التعليقات الصوتية المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وشهادات المستخدمين المزيفة، بحسب ميتا.
ولفتت المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي التي عقدت شراكة مع رايتشل توباك، المتخصصة في الاحتيال عبر الإنترنت وقرصانة المعلوماتية "الأخلاقية"، إلى أن "المحتالين يعملون باستمرار على تطوير أساليبهم لتجنب اكتشافهم ونادرا ما يستهدفون منصة واحدة".
وقررت ميتا أيضا أن تقدم للمصارف في جميع أنحاء العالم برنامجا لتبادل المعلومات حول عمليات الاحتيال المحتملة بين منصاتها والمؤسسات المصرفية، جرى إطلاقه في البداية في المملكة المتحدة وأستراليا.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
توعية
عمليات
الاحتيال
الإلكترونية
الأعياد
التالي
غوغل تعلن عن شريحة جديدة للحوسبة الكمومية
دراسة تكشف: القلق أثناء التسوق لعيد الميلاد أشبه بتوتر الامتحانات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-04
وكالة تسنيم: مقتل العميد مازندراني في حادث جوي خلال مناورات "شهداء الأمن" العملياتية في منطقة سراوان جنوب شرق إيران
آخر الأخبار
2024-11-04
وكالة تسنيم: مقتل العميد مازندراني في حادث جوي خلال مناورات "شهداء الأمن" العملياتية في منطقة سراوان جنوب شرق إيران
0
فنّ
2024-11-03
"كلنا للبنان... كلنا للوطن"... ماغي بو غصن تطلق حملة إنسانية جديدة لمساعدة اللبنانيين
فنّ
2024-11-03
"كلنا للبنان... كلنا للوطن"... ماغي بو غصن تطلق حملة إنسانية جديدة لمساعدة اللبنانيين
0
أخبار دولية
01:36
منظمة "الخوذ البيضاء" تعلن انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا دون العثور على معتقلين إضافيين
أخبار دولية
01:36
منظمة "الخوذ البيضاء" تعلن انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا دون العثور على معتقلين إضافيين
0
آخر الأخبار
2024-12-08
حارث سليمان لـ "جدل": هناك تحديات امام سوريا بالقدرة على بناء سياسي واحد يدير سوريا وحل أزمة الأكراد من دون تهديد أمن أحد وامكانية دمج 5 غرف عمليات في سوريا والتحدي الاقتصادي وكيفية انتاج بنية سياسية تستطيع أن تمسك بالقضية السورية وتحديد الاولويات
آخر الأخبار
2024-12-08
حارث سليمان لـ "جدل": هناك تحديات امام سوريا بالقدرة على بناء سياسي واحد يدير سوريا وحل أزمة الأكراد من دون تهديد أمن أحد وامكانية دمج 5 غرف عمليات في سوريا والتحدي الاقتصادي وكيفية انتاج بنية سياسية تستطيع أن تمسك بالقضية السورية وتحديد الاولويات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
11:15
"الكربون الأسود" ملوث خارق للمناخ والغلاف الجوي
علوم وتكنولوجيا
11:15
"الكربون الأسود" ملوث خارق للمناخ والغلاف الجوي
0
علوم وتكنولوجيا
06:50
غوغل تعلن عن شريحة جديدة للحوسبة الكمومية
علوم وتكنولوجيا
06:50
غوغل تعلن عن شريحة جديدة للحوسبة الكمومية
0
علوم وتكنولوجيا
15:35
دراسة تكشف: القلق أثناء التسوق لعيد الميلاد أشبه بتوتر الامتحانات
علوم وتكنولوجيا
15:35
دراسة تكشف: القلق أثناء التسوق لعيد الميلاد أشبه بتوتر الامتحانات
0
علوم وتكنولوجيا
2024-12-06
صاروخ "فيغا سي" الأوروبي ينطلق بنجاح... إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2024-12-06
صاروخ "فيغا سي" الأوروبي ينطلق بنجاح... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-12-07
المعارضة السورية المسلحة: تحرير مدينة حمص بالكامل
خبر عاجل
2024-12-07
المعارضة السورية المسلحة: تحرير مدينة حمص بالكامل
0
خبر عاجل
2024-12-07
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
خبر عاجل
2024-12-07
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-20
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-20
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
0
فنّ
2024-12-08
كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟
فنّ
2024-12-08
كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المشهد من ساحة الامويين في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المشهد من ساحة الامويين في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من التقوى والسلام وصولاً الى متفجرات سماحه...هل انتهى علي المملوك هارباً الى لبنان بعد سقوط الأسد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من التقوى والسلام وصولاً الى متفجرات سماحه...هل انتهى علي المملوك هارباً الى لبنان بعد سقوط الأسد؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:11
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:11
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2024
0
أخبار لبنان
08:33
عناصر من "هيئة تحرير الشام" وصلوا الى نقطة المعرض...والجيش اللبناني ينفذ إنتشارا
أخبار لبنان
08:33
عناصر من "هيئة تحرير الشام" وصلوا الى نقطة المعرض...والجيش اللبناني ينفذ إنتشارا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
موجات نزوح باتجاه الأراضي اللبنانية... إليكم المشهد من معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:32
موجات نزوح باتجاه الأراضي اللبنانية... إليكم المشهد من معبر المصنع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
إسرائيل تواصل تحركاتها مستهدفة قواعد عسكرية في العمق السوري... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:28
إسرائيل تواصل تحركاتها مستهدفة قواعد عسكرية في العمق السوري... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:04
الجميل التقى اللقاء النيابي التشاوري... ابي رميا: السعي لاختيار رئيس جامع
أخبار لبنان
08:04
الجميل التقى اللقاء النيابي التشاوري... ابي رميا: السعي لاختيار رئيس جامع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
2
خبر عاجل
14:44
مصدران أمنيان سوريان لرويترز: إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا ودمّرت بنية تحتية وعشرات الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات
خبر عاجل
14:44
مصدران أمنيان سوريان لرويترز: إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا ودمّرت بنية تحتية وعشرات الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات
3
خبر عاجل
03:50
الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين
خبر عاجل
03:50
الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين
4
أخبار لبنان
07:56
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
أخبار لبنان
07:56
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
5
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
6
خبر عاجل
02:11
الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين
خبر عاجل
02:11
الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين
7
خبر عاجل
05:01
آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري
خبر عاجل
05:01
آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري
8
خبر عاجل
06:49
مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها
خبر عاجل
06:49
مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More