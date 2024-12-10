الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الكربون الأسود" ملوث خارق للمناخ والغلاف الجوي

علوم وتكنولوجيا
2024-12-10 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الكربون الأسود&quot; ملوث خارق للمناخ والغلاف الجوي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"الكربون الأسود" ملوث خارق للمناخ والغلاف الجوي

يشكل "الكربون الأسود" المنتشر بكثافة في هواء بلدان آسيوية كثيرة وفي المحيطات والمسبّب بإذابة الأنهر الجليدية في جبال الهيمالايا والطبقة الجليدية في القطب الشمالي، "ملوّثا خارقا" غير معروف بشكل كبير لكنّه منتشر في كل مكان.

يقول كزافييه ماري، المتخصص في البيولوجيا الكيميائية ومدير الأبحاث في معهد الأبحاث المتعلقة بالتنمية (IRD) في بانكوك "إنه أقدم ملوّث في العالم. أول إنسان أشعل النار في كهفه، تنفس الكربون الأسود".

يتشكّل "الكربون الأسود" الذي يساهم في تلويث الغلاف الجوي، خلال عمليات الاحتراق غير الكاملة للكتلة الحيوية (الخشب والنفايات الخضراء) أو الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز).

وقد تفاقمت انبعاثات هذا الملوّث المنبعث من التدفئة المنزلية والطهي (43% من الانبعاثات العالمية)، والنقل (23%) والصناعة (11%)، عشر مرات منذ بداية الثورة الصناعية. وانخفضت بشكل طفيف منذ وصولها إلى ذروة في أوائل عام 2010.

يبقى "الكربون الأسود" في الغلاف الجوي اثني عشر يوما فقط، لكنه يؤثر بشكل كبير على صحة السكان المعرّضين له، خصوصا في جنوب آسيا وإفريقيا.

يقول برتران بسانييه، المسؤول عن جودة الهواء في مركز "آي سي آي ام او دي" في كاتماندو النبّالية ومعدّ أطروحة عن الهباء الجوي الكربوني، إنّها "جزيئات دقيقة يمكن أن تخترق الرئتين بعمق"، موضحا أنّ "الجزيئات الدقيقة مرتبطة عموما ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب".

في دراسة نشرت عام 2021، أثبتت باحثات في المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية في فرنسا، أنّ هذا الملوّث يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 30%.

- تأثير أكبر بـ1500 مرة من ثاني أكسيد الكربون -

يساهم "الكربون الأسود" المضر بالصحة، بالاحترار أكثر ممّا يساهم به ثاني أكسيد الكربون بـ1500 مرة، بحسب التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي للحدّ من ملوثات المناخ قصيرة العمر.

ويقول كزافييه ماري "إن لون الجسيم يشكل مؤشرا إلى مدى مساهمته في الاحترار. وبما أنه أسود، يمتص الضوء ويخزنه على شكل حرارة".

يتكدّس "الكربون الأسود" الذي تحمله الرياح، في أعلى الأنهر الجليدية في جبال الهيمالايا، وصولا إلى القطبين. بمجرد أن تُغطّى به، تخسر هذه الأسطح التي عادة ما تكون بيضاء قدرتها على عكس الإشعاع الشمسي.

في جبال الألب الفرنسية، يعمل "الكربون الأسود" مع الغبار المتأتي من الصحراء الكبرى، على تسريع ذوبان الثلوج. وقد أدى إلى تقليص فترة تساقط الثلوج بمقدار 17 يوما في المتوسط على مدى السنوات الأربعين الفائتة. ويساهم أيضا في التقدّم باتجاه الوصول إلى ذروة المياه الذائبة في فصل الربيع، بحسب دراسة نشرت عام 2021 في مجلة "نيتشر كوميونيكيشن".

تقول ماري دومون، رئيسة مركز دراسة الثلوج (سي ان ار اس/ميتيو فرانس) والمشاركة في إعداد الدراسة "إنّ كميات صغيرة من الكربون الأسود كافية لتحدث تأثيرا على لون الثلج وبالتالي على ذوبانه".

وتشير إلى أن هذا الذوبان المبكر "يخل بتوازن النظم البيئية الجبلية الهشة"، ويؤثر أيضا على الزراعة وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

ورغم ذلك، هناك "بارقة أمل"، إذ انخفضت انبعاثات الكربون الأسود في أوروبا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما عوّض قليلا تأثير الاحترار المناخي على ذوبان الغطاء الثلجي.

- "نجده أينما كان"-

"الكربون الأسود" المنبعث خصوصا من السفن السياحية له "تأثير غير متناسب" على ذوبان الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي، بحسب سيان بريور، مستشار "كلين أركتيك ألاينس" (CAA). يدعو هذا التجمع الذي يضم 23 منظمة غير حكومية إلى اعتماد قوانين ملزمة من أجل الحد بشكل كبير من انبعاثات "الكربون الأسود" من السفن التي تبحر في القطب الشمالي.

يلوّث "الكربون الأسود" كل محيطات العالم. ويؤكد ماري أن الكمية التي تنبعث في المحيطات سنويا "أعلى بمرتين إلى عشر مرات من كميات البلاستيك التي تُرمى فيها".

ويوضح الباحث أنّ وجود "الكربون الأسود" بكميات هائلة يؤدي إلى تغيير "كفاءة مضخة الكربون البيولوجية"، وهي آلية تساهم في تخزين الكميات الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات سنويا، على المدى الطويل.

ويدخل "الكربون الأسود" أيضا في السلسلة الغذائية، بدءا من العوالق الحيوانية وصولا إلى الثدييات. ويقول ماري "نجده أينما كان، حتى لدى الأطفال حديثي الولادة، لأنّه يمر عبر المشيمة".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الأسود"

للمناخ

والغلاف

الجوي

LBCI التالي
غوغل تعلن عن شريحة جديدة للحوسبة الكمومية
دراسة تكشف: القلق أثناء التسوق لعيد الميلاد أشبه بتوتر الامتحانات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-02

وسائل إعلام رسمية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لمسيرات معادية" فوق حمص

LBCI
أخبار دولية
2024-11-28

بايدن: الهجوم الجوي الروسي على أوكرانيا "شائن"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-27

الجيش الإسرائيلي: في 26 أيلول قضينا في بيروت على قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور "أبو صالح" وبعده بحوالى الشهر على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة خضر العبد بهجة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-08

"المقاومة الإسلامية" : استهداف ‌‌قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:09

"ميتا" تطلق حملة توعية على عمليات الاحتيال الإلكترونية خلال الأعياد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:50

غوغل تعلن عن شريحة جديدة للحوسبة الكمومية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:35

دراسة تكشف: القلق أثناء التسوق لعيد الميلاد أشبه بتوتر الامتحانات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-06

صاروخ "فيغا سي" الأوروبي ينطلق بنجاح... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-12-07

المعارضة السورية المسلحة: تحرير مدينة حمص بالكامل

LBCI
خبر عاجل
2024-12-07

أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-20

التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد

LBCI
فنّ
2024-12-08

كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المشهد من ساحة الامويين في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

من التقوى والسلام وصولاً الى متفجرات سماحه...هل انتهى علي المملوك هارباً الى لبنان بعد سقوط الأسد؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:11

مقدمة النشرة المسائية 10-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
08:33

عناصر من "هيئة تحرير الشام" وصلوا الى نقطة المعرض...والجيش اللبناني ينفذ إنتشارا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:32

موجات نزوح باتجاه الأراضي اللبنانية... إليكم المشهد من معبر المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:28

إسرائيل تواصل تحركاتها مستهدفة قواعد عسكرية في العمق السوري... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:04

الجميل التقى اللقاء النيابي التشاوري... ابي رميا: السعي لاختيار رئيس جامع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:46

معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي

LBCI
خبر عاجل
14:44

مصدران أمنيان سوريان لرويترز: إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا ودمّرت بنية تحتية وعشرات الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات

LBCI
خبر عاجل
03:50

الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

LBCI
أخبار لبنان
07:56

"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...

LBCI
أخبار دولية
11:21

تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم

LBCI
خبر عاجل
02:11

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

LBCI
خبر عاجل
05:01

آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري

LBCI
خبر عاجل
06:49

مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More