الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مزرعة مخبرية تربي خنازير معدلة وراثيًا... هل يمكن بيع أعضائها للبشر؟

علوم وتكنولوجيا
2024-12-18 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مزرعة مخبرية تربي خنازير معدلة وراثيًا... هل يمكن بيع أعضائها للبشر؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مزرعة مخبرية تربي خنازير معدلة وراثيًا... هل يمكن بيع أعضائها للبشر؟

يربّي ديفيد اياريس وفريقه خنازير معدلة وراثيا خلف سياج عالٍ في واد أخضر، لبيع أعضائها لمرضى بشر بحاجة إلى عمليات زرع، لقاء ما يصل إلى مليون دولار.

وتشهد الأبحاث المتعلقة بزرع الأعضاءالحيوانية للبشر المعروفة بالطعوم المغايرة Xenotransplantation، تقدما سريعا في الولايات المتحدة. وقد أُخذ من أحد خنازير هذه المزرعة المخبرية الواقعة في جبال شرق البلاد، كلية زُرعت في تشرين الثاني للمريضة توانا لوني، في عملية أُعلن عنها الثلاثاء وتشكل تجربة جديدة بعد تجارب عدة هي الأولى من نوعها في العالم.

ويقول رئيس شركة "ريفيفيكور" ديفيد اياريس، في حظيرة خنازيره المعقمة "إنها ليست مجرد خنازير مزرعة"، مضيفا "لقد أُنفقت ملايين الدولارات" للحصول إلى هذا الجينوم المعدل وراثيا وتجنّب رفض الجسم البشري له.

وتجري شركته منذ أكثر من 20 عاما أبحاثا في بلاكسبورغ في فيرجينيا، لجعل زراعة الأعضاء من الحيوانات إلى البشر مسألة مُطبّقة لا مجرّد فكرة من الخيال العلمي، وإثبات أن زرع كلى (أو قلوب) خنازير بدلا من أعضاء بشرية ممكنا ويمثّل حلّا لمواجهة النقص الكبير في الأعضاء البشرية المتوافرة للزرع.

في الولايات المتحدة وحدها، تضم قوائم الانتظار للخضوع لعمليات زرع أكثر من 100 ألف شخص، فيما يموت 17 منهم يوميا من دون أن تُجرى لهم هذه العمليات، غالبيتهم يكونون بحاجة إلى كلية، بحسب السلطات الصحية.

لحلّ هذه المشكلة، أجرى عدد كبير من الجراحين الأميركيين منذ العام 2021 عمليات زرع كلى وقلوب خنازير معدلة وراثيا للبشر. وقد أجريت التجارب الأولى على أشخاص متوفين دماغيا، قبل أن تُنفَّذ لعدد قليل من المرضى المصابين بأمراض خطرة.

إلا أنّ هؤلاء توفوا بعد شهر أو شهرين من العملية لكنّ أجسامهم لم ترفض الأعضاء بشكل سريع، مما يمثل نجاحا فتح المسار لدراسات سريرية.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

مزرعة

خنازير

معدلة وراثيا

بيع أعضاء

مرضى

بشر

عمليات زرع

صحة

مليون دولار

الولايات المتحدة الأميركية.

LBCI التالي
علقا في محطة الفضاء الدولية... رائدا فضاء لن يعودا إلى الأرض قبل هذا التاريخ!
"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-18

وزير الصحة يعلن اطلاق خدمة تغطية الخدمات الصحية الطارئة في طوارئ المستشفيات: وزارة الصحة كانت ولا تزال تغطي الخدمات الطارئة اذا احتاج المريض دخول المستشفى ولكن هناك مرضى يأتون الى الطوارئ للقيام بفحوص أو تشخيص أو علاج وبعدها يعودون الى المنزل

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-10

وزير الصحة للـ LBCI: نردّ على ما يزيد عن 2000 اتصال يومياً وهناك خط ساخن 1214 للمرضى خصوصا مرضى السرطان و 1787لمشاكل النازحين الاخرى والتأخير في الردّ وارد بسبب الضغط

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-10

وزير الصحة للـLBCI: لدينا مشكلة في مواضيع الدواء فالمرضى معتادون على نوع معين من الدواء ونحن في مراكز الرعاية نقدم "الجنريك" أو نوعا آخر

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-30

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 19 شهيدا في حصيلة الغارات على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:45

في مصر... علماء يعثرون على مومياوات جديدة مزينة بألسنة وأظافر ذهبية (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:50

نجم عملاق يثير دهشة العلماء: "أكبر من الشمس بـ150 مرة" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:28

الثقب الأسود الهائل في مجرّة درب التبانة قد لا يكون مدمّرا... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:30

علقا في محطة الفضاء الدولية... رائدا فضاء لن يعودا إلى الأرض قبل هذا التاريخ!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-12-14

"حرية للأبد"... هكذا تفاعلت كاريس بشار مع الاحتفالات في دمشق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:51

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024

LBCI
أخبار دولية
02:43

إقلاع أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب

LBCI
أخبار دولية
16:06

المسعفون الأتراك أنهوا عمليات البحث في سجن صيدنايا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مرور ١٠ سنوات على رحيل ضمير الرياضة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس... بين التفاؤل والقلق من الثغرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان يعترض على الخروقات الإسرئيلية ومستوطنون في مارون الراس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القيادة السورية الجديدة تدخل السويداء والمرجعية الدرزية تدعو المجتمع الدولي الى مراقبة الوضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجولاني سيتحرك لاجل الموقوفين السوريين والمشايخ يفتحون ملف العفو العام

LBCI
أخبار لبنان
13:04

نواب المعارضة من بكفيا: لرئيس يطبق إتفاق وقف إطلاق النار ما يحتم حصر السلاح بيد القوى الشرعية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:51

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024

LBCI
أخبار لبنان
12:00

ميقاتي بعد لقائه اردوغان: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:20

أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:41

مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"

LBCI
خبر عاجل
04:16

الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس

LBCI
أخبار دولية
07:38

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...

LBCI
أخبار دولية
04:27

الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا

LBCI
أخبار لبنان
11:44

كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...

LBCI
خبر عاجل
05:07

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا

LBCI
حال الطقس
01:22

الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More