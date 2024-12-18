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نجم عملاق يثير دهشة العلماء: "أكبر من الشمس بـ150 مرة" (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2024-12-18 | 13:50
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نجم عملاق يثير دهشة العلماء: &quot;أكبر من الشمس بـ150 مرة&quot; (فيديو)
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نجم عملاق يثير دهشة العلماء: "أكبر من الشمس بـ150 مرة" (فيديو)

نجم عملاق يثير دهشة العلماء: "أكبر من الشمس بـ150 مرة" (فيديو)

أُصيب علماء الفلك بالحيرة والذهول بعد رصدهم لحركة نجم عملاق، خصوصا أن هذا الحدث الكوني النادر لا يحصل إلا مع النجوم الضخمة للغاية التي تتراوح بين 60 إلى 150 أضعاف كتلة الشمس.

وقال الباحثون في مركز أبحاث الفيزياء الفلكية في جامعة كوينز إن تأكيد وجود النجوم "المتقطعة"، العملاقة والنابضة، يُعد خطوة كبيرة في فهم كيفية عمل هذا النوع من النجوم وكيفية تشكل الكون.

وخلال الدراسة، وثق الفريق اللحظة التي تقوم خلالها النجوم الضخمة بتطوير كتلة ساخنة للغاية لتنقبض وتتوسع بسرعة في السنوات أو الأيام الأخيرة من حياتها.

وفي كل مرة ينبض فيها النجم، يقذف الأخير مادة غلافية تجرد النجم الأساسي وقد تصطدم هذه الأصداف ببعضها البعض، ما يخلق انفجارات مكثفة من الضوء.

واستخدم الفريق تلسكوبات في هاواي، تشيلي، جنوب إفريقيا والولايات المتحدة لتتبع المستعر الأعظم حيث وجد العلماء  أنه في المرة الأولى التي ظهر فيها، كان الضوء ناتجا عن قذائف بطيئة الحركة من المواد التي تصطدم بالقرب من النجم.

وعند ظهوره للمرة الثانية، توسع المستعر الأعظم بشكل أسرع بكثير، ما يشير إلى أن النجم قد انفجر، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال الدكتور مات نيكول: "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن النجوم الضخمة، لكن هذه الظاهرة الفلكية تُعد خطوة كبيرة إلى الأمام في المعرفة والفهم الأكبر لهذه الأحداث الكونية المذهلة".
 

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علوم وتكنولوجيا

عملاق

العلماء:

"أكبر

الشمس

بـ150

مرة"

(فيديو)

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