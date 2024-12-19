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إلى مستخدمي هواتف أيفون: احذروا استخدام الشاحن الخاص بالآخرين
علوم وتكنولوجيا
2024-12-19 | 07:40
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إلى مستخدمي هواتف أيفون: احذروا استخدام الشاحن الخاص بالآخرين
إلى مستخدمي هواتف أيفون: احذروا استخدام الشاحن الخاص بالآخرين
أصدر متخصص في الأمن السيبراني، ريان مونتغومري، تحذيرًا إلى مستخدمي هواتف أيفون بشأن استخدام الشاحن الخاص بالآخرين، الأمر الذي يبدو عاديًا تمامًا ولكنه قد يعرّض الهاتف للاحتيال الالكتروني.
وفي التفاصيل، شرح مونتغمري أن الاحتيال الالكتروني قد يتم عن طريق الكابل حيث يزوّده المقرصنون بغرسة مخفية ومجهّزة بتحديثات عدة، ما يسمح لهم بسرقة بيانات الاعتماد واستخراجها.
وأصبح جهاز القرصنة المخادع هذا، المسمى "كابل O.MG"، متاحًا للأشخاص في عام 2019 عندما تم طرحه للبيع مقابل 180 دولار فقط.
وقال حينها مبتكر الكابل، الباحث الأمني مايك غروفر: "إن الكابل يبدو مطابقًا تمامًا للكابلات الأخرى التي يمتلكها الأشخاص بالفعل، ولكنه يحتوي على غرسة تساهم في الوصول إلى شبكة الانترنت والاتصالات وغيرها".
وفي هذا السياق، وُصف كابل "O.MG" بأنه "الأخطر في العالم"، وما أثار القلق كان توسّع قدراته التي أصبحت أكثر تعقيدًا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ومع ذلك، يشكل كابل O.MG تهديدًا حقيقيًا للغاية، لذلك نصح الخبراء بعدم استخدام أي شاحن لم يقم الشخص بشرائه بنفسه، لأنه قد يكون معرضًا للخطر.
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