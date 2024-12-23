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يمتلك قدرات تدميرية كبيرة... كويكب ضخم يقترب من الأرض ليلة عيد الميلاد وناسا تحذّر!

علوم وتكنولوجيا
2024-12-23 | 06:05
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يمتلك قدرات تدميرية كبيرة... كويكب ضخم يقترب من الأرض ليلة عيد الميلاد وناسا تحذّر!
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يمتلك قدرات تدميرية كبيرة... كويكب ضخم يقترب من الأرض ليلة عيد الميلاد وناسا تحذّر!

يمتلك قدرات تدميرية كبيرة... كويكب ضخم يقترب من الأرض ليلة عيد الميلاد وناسا تحذّر!

رصدت وكالة ناسا الأميركية كويكباً ضخماً بحجم مبنى من 10 طوابق، والذي سيقترب من الغلاف الجوي للأرض بسرعة 14743 ميلاً في الساعة مساء اليوم الاثنين.

 

ووفق لوحة مراقبة الكويكبات التابعة لوكالة ناسا، يصل الكويكب الذي يحمل اسم 2024 NXI  إلى أقرب نقطة من الأرض في تمام الساعة 02:56 صباحا بتوقيت غرينتش، أي في الساعات الأولى من ليلة عيد الميلاد.

 

وأكد جيس لي، عالم الفلك في مرصد غرينتش الملكي، أن الكويكب "سيكون بعيدًا جدًا، بنحو 18 مرة عن الأرض من القمر، وبالتالي لن يقترب بما يكفي ليصطدم بالأرض".

 

ومن جهة أخرى، يعتقد العلماء أن الكويكب المذكور يحمل قدرات تدميرية تعادل 12 مليون طن من مادة الـ TNT.

 

ورصدت ناسا الكويكب للمرة الأولى في 12 كانون الأول بعدما لاحظت أنظمة الدفاع الكوكبية التابعة لها ولوكالة الفضاء الأوروبية اقترابه.

 

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