اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار... إليكم التفاصيل!

اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار... إليكم التفاصيل!



أعلن مصدر حكومي في اليابان اليوم الاثنين أن السلطات اليابانية تعتزم إصدار أمر بالتوقف والكف عن العمل لشركة غوغل بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار، وفق وكالة فرانس برس.



تتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية مجموعة غوغل بانتهاك القانون من خلال فرض "معاملات بشروط تقييدية" على الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" التابع لها في اليابان.



وعلى وجه التحديد، تقول اللجنة إن غوغل ثبتت متجر تطبيقاتها الإلكترونية "غوغل بلاي" كجزء من حزمة مع متصفح "كروم" الخاص بها.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن متجر "غوغل بلاي" يُستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه من دونه "تصبح الأجهزة العاملة بنظام أندرويد غير قابلة للبيع عمليا".



وتعتبر لجنة التجارة العادلة اليابانية أيضا أن غوغل قدمت حوافز مالية لدفع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات التي يدلي بها لم تُنشر بعد.



وأشارت اللجنة إلى أن هذه "ممارسات تجارية غير عادلة" يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفة أنه سيتم إرسال أمر التوقف والكف عن العمل إلى غوغل في انتظار تحديد موعد جلسة استماع.



وقال المصدر إن هذا الإجراء الإداري "قوي إلى حد ما"، وهو الأول ضد أي من الشركات الأميركية العملاقة الخمس في مجال التكنولوجيا المعروفة بـ"غافام"، أي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.



وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم ترغب شركة غوغل اليابان في الرد على الفور.



وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه غوغل أيضا إجراءات مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار.



وفي تشرين الثاني، طلبت حكومة الولايات المتحدة من أحد القضاة أن يأمر بتفكيك شركة غوغل عن طريق بيع متصفح "كروم" الخاص بها. من جانبها، أوصت المفوضية الأوروبية العام الماضي غوغل ببيع بعض أنشطتها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها العالمية.