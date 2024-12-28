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2024 شارفت على نهايتها... إليكم أجمل الأحداث الفلكية النادرة التي شهدها هذا العام (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-12-28 | 15:22
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2024 شارفت على نهايتها... إليكم أجمل الأحداث الفلكية النادرة التي شهدها هذا العام (صور)
2024 شارفت على نهايتها... إليكم أجمل الأحداث الفلكية النادرة التي شهدها هذا العام (صور)
نال عام 2024 حصة كبيرة من الأحداث الفلكية النادرة، الأمر الذي أثار انتباه الخبراء في الولايات المتحدة، كما شهد العام إقامة رحلات فضاء للمرة الأولى وأكملت وكالة ناسا أول رحلة لطائرة على المريخ.
ووثقت التلسكوبات في الفضاء وعلى الأرض بعض اللقطات المذهلة أيضًا، حيث التُقطت النجوم والكواكب الأخرى وحتى المجرات بأكملها بتفاصيل غير مسبوقة.
للاطلاع على الأحداث الفضائية الأكثر إثارة التي حصلت هذا العام، إليكم بعض الصور الرائعة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
منطقة تشكُّل النجوم "NGC 604"
إن أداة NIRcam التابعة لـ JWST عبارة عن كاميرا قوية تعمل بالأشعة الحمراء، ويمكنها التقاط صور للسدم البعيدة بتفاصيل مذهلة.
والتقط التلسكوب هذا العام صورة السديم المعروف باسم NGC 604، وتقع هذه السحابة الهائلة من الغاز والغبار على بعد 2.7 مليون سنة ضوئية من الأرض في مجرة المثلث.
ويبلغ عرض NGC 604 حوالي 1500 سنة ضوئية، ويحتوي على أكثر من مئتي نجم صغير ساخن وضخم.
ثقب أسود فائق الكتلة القوس أ*
في هذا العام، التقط علماء الفلك الصورة الأولى للضوء المستقطب والمجالات المغناطيسية التي تحيط بالثقب الأسود الهائل الذي يقع في مركز مجرتنا درب التبانة.
وتم التقاط هذه الصورة باستخدام تلسكوب "EHT"، وهي شبكة عالمية من التلسكوبات التي يمكنها مراقبة أفق الحدث للثقب الأسود الهائل، أو الحد الذي تتجاوز فيه السرعة اللازمة للهروب سرعة الضوء.
ويقع الثقب الأسود الهائل على بعد 26 ألف سنة ضوئية فقط من الأرض، وهو واحد بين عدد قليل جدًا من الثقوب السوداء في الكون حيث يمكن لعلماء الفلك مراقبة تدفق المادة حوله.
ووفّرت هذه الصورة التاريخية أول دليل مرئي مباشر على وجود هذا الثقب الأسود الهائل، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع رؤية الثقب الأسود نفسه لأنه مظلم تمامًا، فإن الدوامات المتوهجة من الغاز حوله تكشف عن علامة مميزة: منطقة مركزية مظلمة محاطة بهيكل يشبه الحلقة الساطعة.
لذلك، أظهرت الصورة الضوء منحنيًا بسبب الجاذبية الشديدة للثقب الأسود.
HP Tau: نجم ناشئ
التقط تلسكوب هابل الفضائي هذه الصورة المذهلة للنجم HP Tau الذي يقع على بعد حوالي 550 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الثور ويبلغ عمره 10 ملايين سنة فقط، وهو الأصغر بين النجوم.
ويمكن رؤية هذا النجم في الجزء العلوي من 3 نجوم داخل تجويف في سحابة ضخمة من الغاز والغبار، وهو نوع من النجوم المتغيرة الشابة التي لم تبدأ الاندماج النووي بعد، ولكنها ستتطور في النهاية وتتحول إلى نجم يعمل بالهيدروجين مشابه للشمس، وفقًا لوكالة ناسا.
كسوف كلي للشمس
في الثامن من نيسان، ترقّب الملايين كسوفاً كلياً للشمس في السماء حيث كانت 15 ولاية أميركية في مسار الكسوف الكلي الذي يبلغ عرضه 115 ميلاً، والذي امتد أيضاً عبر كندا والمكسيك.
وشهد العديد من الأشخاص لدقائق عدة الظلام شبه الكامل حيث اختفت الشمس خلف ظل القمر وتم حينها تداول صور الكسوف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
أضواء الشفق القطبي والبعيدة المدى في الولايات المتحدة
في حدث نادر للغاية، امتدت أضواء الشفق القطبي والمعروفة أيضًا باسم الأضواء الشمالية وصولا إلى الجنوب حتى مدينة كي لارغو في ولاية فلوريدا.
وتم إطلاق العرض الضوئي المبهر نتيجة حدوث عاصفة جيومغناطيسية شديدة أو اضطراب كبير في الغلاف المغناطيسي للأرض.
وكانت هذه العاصفة من الفئة G5، الأشدّ ضمن فئة العواصف الجيومغناطيسية، حيث كانت أضواء الشفق القطبي مرئية عند خطوط عرض أقل بكثير من المعتاد.
اندفاع هائل لزخات الشهب
في شهر آب الفائت، اندفعت زخات شهب البرشاويات عبر سماء الليل، ما سمح لمراقبي النجوم بالتقاط صور مذهلة كهذه التي التُقطت في أوسييك، كرواتيا.
وتحدث زخات شهب البرشاويات سنويًا وقد تنتج من 50 إلى 100 شهاب في الساعة، والتي غالبًا ما تترك خلفها "آثارًا" طويلة من الضوء واللون، وفقًا لوكالة ناسا.
وتنتج زخات الشهب عن مرور الأرض عبر الحطام أو قطع الجليد والصخور التي خلفها المذنب "سويفت تتل"، الذي مرّ آخر مرة بالقرب من الأرض في عام 1992.
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