الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

2024 شارفت على نهايتها... إليكم أجمل الأحداث الفلكية النادرة التي شهدها هذا العام (صور)

علوم وتكنولوجيا
2024-12-28 | 15:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2024 شارفت على نهايتها... إليكم أجمل الأحداث الفلكية النادرة التي شهدها هذا العام (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
2024 شارفت على نهايتها... إليكم أجمل الأحداث الفلكية النادرة التي شهدها هذا العام (صور)

2024 شارفت على نهايتها... إليكم أجمل الأحداث الفلكية النادرة التي شهدها هذا العام (صور)

نال عام 2024 حصة كبيرة من الأحداث الفلكية النادرة، الأمر الذي أثار انتباه الخبراء في الولايات المتحدة، كما شهد العام إقامة رحلات فضاء للمرة الأولى وأكملت وكالة ناسا أول رحلة لطائرة على المريخ.

ووثقت التلسكوبات في الفضاء وعلى الأرض بعض اللقطات المذهلة أيضًا، حيث التُقطت النجوم والكواكب الأخرى وحتى المجرات بأكملها بتفاصيل غير مسبوقة.

للاطلاع على الأحداث الفضائية الأكثر إثارة التي حصلت هذا العام، إليكم بعض الصور الرائعة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

منطقة تشكُّل النجوم "NGC 604"

إن أداة NIRcam التابعة لـ JWST عبارة عن كاميرا قوية تعمل بالأشعة الحمراء، ويمكنها التقاط صور للسدم البعيدة بتفاصيل مذهلة.

والتقط التلسكوب هذا العام صورة السديم المعروف باسم NGC 604، وتقع هذه السحابة الهائلة من الغاز والغبار على بعد 2.7 مليون سنة ضوئية من الأرض في مجرة المثلث.

ويبلغ عرض NGC 604 حوالي 1500 سنة ضوئية، ويحتوي على أكثر من مئتي نجم صغير ساخن وضخم.
 

ثقب أسود فائق الكتلة القوس أ*
في هذا العام، التقط علماء الفلك الصورة الأولى للضوء المستقطب والمجالات المغناطيسية التي تحيط بالثقب الأسود الهائل الذي يقع في مركز مجرتنا درب التبانة.

وتم التقاط هذه الصورة باستخدام تلسكوب "EHT"، وهي شبكة عالمية من التلسكوبات التي يمكنها مراقبة أفق الحدث للثقب الأسود الهائل، أو الحد الذي تتجاوز فيه السرعة اللازمة للهروب سرعة الضوء.

ويقع الثقب الأسود الهائل على بعد 26 ألف سنة ضوئية فقط من الأرض، وهو واحد بين عدد قليل جدًا من الثقوب السوداء في الكون حيث يمكن لعلماء الفلك مراقبة تدفق المادة حوله.

ووفّرت هذه الصورة التاريخية أول دليل مرئي مباشر على وجود هذا الثقب الأسود الهائل، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع رؤية الثقب الأسود نفسه لأنه مظلم تمامًا، فإن الدوامات المتوهجة من الغاز حوله تكشف عن علامة مميزة: منطقة مركزية مظلمة محاطة بهيكل يشبه الحلقة الساطعة.

لذلك، أظهرت الصورة الضوء منحنيًا بسبب الجاذبية الشديدة للثقب الأسود.
 


HP Tau: نجم ناشئ
التقط تلسكوب هابل الفضائي هذه الصورة المذهلة للنجم HP Tau الذي يقع على بعد حوالي 550 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الثور ويبلغ عمره 10 ملايين سنة فقط، وهو الأصغر بين النجوم.

ويمكن رؤية هذا النجم في الجزء العلوي من 3 نجوم داخل تجويف في سحابة ضخمة من الغاز والغبار، وهو نوع من النجوم المتغيرة الشابة التي لم تبدأ الاندماج النووي بعد، ولكنها ستتطور في النهاية وتتحول إلى نجم يعمل بالهيدروجين مشابه للشمس، وفقًا لوكالة ناسا.
 

كسوف كلي للشمس
في الثامن من نيسان، ترقّب الملايين كسوفاً كلياً للشمس في السماء حيث كانت 15 ولاية أميركية في مسار الكسوف الكلي الذي يبلغ عرضه 115 ميلاً، والذي امتد أيضاً عبر كندا والمكسيك.

وشهد العديد من الأشخاص لدقائق عدة الظلام شبه الكامل حيث اختفت الشمس خلف ظل القمر وتم حينها تداول صور الكسوف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 
أضواء الشفق القطبي والبعيدة المدى في الولايات المتحدة
في حدث نادر للغاية، امتدت أضواء الشفق القطبي والمعروفة أيضًا باسم الأضواء الشمالية وصولا إلى الجنوب حتى مدينة كي لارغو في ولاية فلوريدا.

وتم إطلاق العرض الضوئي المبهر نتيجة حدوث عاصفة جيومغناطيسية شديدة أو اضطراب كبير في الغلاف المغناطيسي للأرض.

وكانت هذه العاصفة من الفئة G5، الأشدّ ضمن فئة العواصف الجيومغناطيسية، حيث كانت أضواء الشفق القطبي مرئية عند خطوط عرض أقل بكثير من المعتاد.
 

اندفاع هائل لزخات الشهب 
في شهر آب الفائت، اندفعت زخات شهب البرشاويات عبر سماء الليل، ما سمح لمراقبي النجوم بالتقاط صور مذهلة كهذه التي التُقطت في أوسييك، كرواتيا.

وتحدث زخات شهب البرشاويات سنويًا وقد تنتج من 50 إلى 100 شهاب في الساعة، والتي غالبًا ما تترك خلفها "آثارًا" طويلة من الضوء واللون، وفقًا لوكالة ناسا.

وتنتج زخات الشهب عن مرور الأرض عبر الحطام أو قطع الجليد والصخور التي خلفها المذنب "سويفت تتل"، الذي مرّ آخر مرة بالقرب من الأرض في عام 1992.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

شارفت

نهايتها...

إليكم

الأحداث

الفلكية

النادرة

شهدها

العام

(صور)

مسبار لناسا يصل عشية عيد الميلاد إلى أقرب مسافة له على الإطلاق من الشمس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-12-22

أهالي السجناء يتحركون رغم التباينات التي سجلت فيما بينهم: لإقرار قانون العفو العام فورًا

LBCI
فنّ
2024-12-21

إليكم الأغنية التي نالت جائزة موريكس الأغنية العربية المتميزة في موريكس دور 2024!

LBCI
فنّ
2024-12-21

إليكم الفنانة التي فازت بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" في موريكس دور 2024

LBCI
فنّ
2024-12-21

إليكم الممثلة التي فازت بجائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول في موريكس دور 2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-24

مسبار لناسا يصل عشية عيد الميلاد إلى أقرب مسافة له على الإطلاق من الشمس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-23

اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار... إليكم التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-23

يمتلك قدرات تدميرية كبيرة... كويكب ضخم يقترب من الأرض ليلة عيد الميلاد وناسا تحذّر!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-21

بعد الانتقادات والاتهامات التي طالتها... غوغل مستمرة في مواجهة احتمال تفكيكها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-12-17

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة زغرين - الهرمل ما بين الساعة 17.00 والساعة 19.00

LBCI
منوعات
2024-12-25

عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-26

الأمن العام حدد موعد الإختبار الخطي لمرشحي ضباط إختصاصيين في 30 الحالي

LBCI
حال الطقس
2024-12-27

منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:35

آخر مرفق صحي في غزة خارج الخدمة وأطفالها يتجمدون بردًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

نجاح البروفيسور مايا فرح صورة عن نجاحات اللبنانيين حول العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز مواقعه في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هوية مزارع شبعا إلى الواجهة من جديد

LBCI
أخبار دولية
13:17

أمبراطورية الكابتاغون والأسد انهارت في سوريا... العين على لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:11

إنقطاع النفط الإيراني يوقف أكبر مصفاة في سوريا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:52

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024

LBCI
أخبار دولية
07:55

مباحثات إسرائيلية عن مستقبل الجبهة مع اليمن

LBCI
أخبار لبنان
07:19

جعجع: المنظومة لا تريد قائد الجيش رئيسا بل تعمل لتهريب رئيس لا يحقق طموحات اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:52

مراسلة الـLBCI في حيفا امال شحادة: الجيش الإسرائيلي فجّر نفقاً سرياً لحزب الله ودمَّر طريقاً تحت الأرض بطول ١٠٠ متر

LBCI
أخبار لبنان
02:54

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
00:35

سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:30

نصف إشارة سعودية لقائد الجيش (الأخبار)

LBCI
فنّ
05:30

بعد تعرّضها للسرقة... كارلا بطرس تكشف آخر التطورات في القضية (فيديو)

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف المحلية 28-12-2024

LBCI
أخبار دولية
05:45

إلقاء القبض على عدد من "فلول ميليشيات الأسد"

LBCI
أمن وقضاء
09:28

سائق سيارة أجرة يسرق حقيبة أحد الركاب... ومفرزة بيروت القضائية توقفه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More