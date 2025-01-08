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عمرها 3 ملايين سنة... اكتشاف أولى الأدوات المستخدمة خلال عصور ما قبل التاريخ

عمرها 3 ملايين سنة... اكتشاف أولى الأدوات المستخدمة خلال عصور ما قبل التاريخ





وفي التفاصيل، تحتوي شبه جزيرة هوما في كينيا على أدلة حول البدايات المبكرة للبشرية كأدوات قديمة وبقايا "لوسي" التي عاشت منذ أكثر من ثلاثة ملايين عام قبل ظهور الإنسان.



واكتشف الفريق أدوات عمرها 3 ملايين سنة، كسكاكين صغيرة صنعها أشباه البشر، الذين كانوا يطرقون حجرًا على آخر لإنشاء حواف حادة.



وقال باحثون في جامعة مدينة نيويورك إن الصخرة الحادة سمحت لهم بتقشير وتقطيع الفاكهة والخضار واللحم.



وتعرف الأدوات باسم مجموعة أدوات أولدوان واقترح عالم الآثار الرائد توم بلامر أن الأدوات التي تم العثور عليها مهدت الطريق لكل المراحل اللاحقة.



وشرح بلامر: "أعتقد أن أدوات أولدوان هي أهم ابتكار حدث على الإطلاق في تاريخ البشرية حيث سمحت للإنسان البدائي بالوصول إلى مجموعة كاملة من الأطعمة التي لم يكن لديهم إمكانية الوصول إليها من قبل، ما أدى إلى زيادة حجم الجسم والدماغ".



وقال بلامر إن النظام الغذائي الجديد كان ليشعل "حلقة ردود فعل" أدت إلى ظهور كائنات أكثر تطوراً وتقنيات متقدمة، وفق ما نقل موقع "



وبينما شكّل اكتشاف الأدوات أمرًا مذهلاً بالنسبة لبلامر وفريقه، فإن العثور على علامات قطع على عظام الحيوانات القريبة أكد أن الذبح كان يتم آنذاك.



ووجد العلماء أدلة تثبت أن الإنسان الحديث ظهر في أفريقيا منذ حوالي 300 ألف سنة، أي بعد 600 ألف سنة من انقراض أشباه البشر.



اكتشف علماء الآثار بعضًا من أوائل الأدوات التي استُخدمت على الأرض في موقع في إفريقيا يُطلق عليه اسم "مهد البشرية".وفي التفاصيل، تحتوي شبه جزيرة هوما في كينيا على أدلة حول البدايات المبكرة للبشرية كأدوات قديمة وبقايا "لوسي" التي عاشت منذ أكثر من ثلاثة ملايين عام قبل ظهور الإنسان.واكتشف الفريق أدوات عمرها 3 ملايين سنة، كسكاكين صغيرة صنعها أشباه البشر، الذين كانوا يطرقون حجرًا على آخر لإنشاء حواف حادة.وقال باحثون في جامعة مدينة نيويورك إن الصخرة الحادة سمحت لهم بتقشير وتقطيع الفاكهة والخضار واللحم.وتعرف الأدوات باسم مجموعة أدوات أولدوان واقترح عالم الآثار الرائد توم بلامر أن الأدوات التي تم العثور عليها مهدت الطريق لكل المراحل اللاحقة.وشرح بلامر: "أعتقد أن أدوات أولدوان هي أهم ابتكار حدث على الإطلاق في تاريخ البشرية حيث سمحت للإنسان البدائي بالوصول إلى مجموعة كاملة من الأطعمة التي لم يكن لديهم إمكانية الوصول إليها من قبل، ما أدى إلى زيادة حجم الجسم والدماغ".وقال بلامر إن النظام الغذائي الجديد كان ليشعل "حلقة ردود فعل" أدت إلى ظهور كائنات أكثر تطوراً وتقنيات متقدمة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وبينما شكّل اكتشاف الأدوات أمرًا مذهلاً بالنسبة لبلامر وفريقه، فإن العثور على علامات قطع على عظام الحيوانات القريبة أكد أن الذبح كان يتم آنذاك.ووجد العلماء أدلة تثبت أن الإنسان الحديث ظهر في أفريقيا منذ حوالي 300 ألف سنة، أي بعد 600 ألف سنة من انقراض أشباه البشر.