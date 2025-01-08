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الذكاء الاصطناعي يعزز وظائف أجهزة التلفزيون ويطور قدراتها

علوم وتكنولوجيا
2025-01-08 | 11:18
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الذكاء الاصطناعي يعزز وظائف أجهزة التلفزيون ويطور قدراتها
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الذكاء الاصطناعي يعزز وظائف أجهزة التلفزيون ويطور قدراتها

الذكاء الاصطناعي يعزز وظائف أجهزة التلفزيون ويطور قدراتها

ستصبح أجهزة التلفزيون أكثر من مجرد شاشات عالية التقنية، إذ ستؤدي البرامج المُساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي دورا متزايد الأهمية فيها.

وتظهر النماذج الجديدة، وهي من أبرز المعروضات في معرض لاس فيغاس للالكترونيات CES الذي انطلق الثلاثاء، تطورا في القدرات لناحية الذكاء الاصطناعي، أحيانا مع مساعدة "غوغل" أو "مايكروسوفت".

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشاشات، تأمل الشركات في تحويلها إلى أجهزة قادرة على التفاعل مع البشر وكذلك مع الأغراض الأخرى المتصلة في المنزل.

روّجت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية لـ"الذكاء العاطفي" الذي من شأنه جعل الأجهزة المنزلية حريصة على الأشخاص، عن طريق مراقبة نوعية نومهم أو التأكد من عدم نسيانهم مثلا مظلتهم عندما يكون الطقس ممطرا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إل جي" وليام تشو "ندمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مساحات السكن الفعلية".

وأضاف في مؤتمر صحافي الاثنين "لا ننظر إلى المساحة على أنّها مكان مادي فحسب، بل كبيئة تُجرى فيها تجارب شاملة، من المنزل إلى التنقل وصولا إلى الأعمال التجارية وحتى المساحات الافتراضية".

وعرض وليام تشو المساعد الرقمي لـ"إل جي" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأجهزة الاستشعار في الأجهزة لفهم ما يفعله الأشخاص، وتنسيق عمل الأجهزة المُستخدمة في الحياة اليومية لتوفير استجابات مناسبة للوضع القائم.

وأعلنت "إل جي" عن شراكة مع "مايكروسوفت" لاستخدام "كوبايلت"، المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي للشركة التكنولوجية الكبرى، في منتجاتها الإلكترونية الاستهلاكية.

وأوضحت "ال جي" و"مايكروسوفت" أنهما تعملان على أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي للمنازل والسيارات والفنادق و"المساحات" الأخرى. وتخططان لتطوير بعض المنتجات التي لا تقتصر مهمتها على فهم الزبائن والتفاعل معهم فحسب، بل تتنبأ أيضا باحتياجاتهم.

وأشار وليام تشو إلى أنّ خطة "ال جي" للمنازل المتصلة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستُنَسَّق عن طريق ما يسمى بالنموذج "المفتوح"، حتى تصبح الأجهزة المُصنَّعَة من شركات أخرى قادرة على العمل بشكل متزامن مع الشبكة.

وقال المدير التجاري لـ"مايكروسوفت" جودسون ألثوف، في مقطع فيديو نشرته "إل جي": "نرى أنّ الذكاء الاصطناعي سيغير بشكل جذري الطريقة التي نعيش ونعمل بها".

وأطلقت ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع نجاح برنامج "تشات جي بي تي" في نهاية عام 2022، سباقا محموما على المساعدين القائمين على الذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تُطلق بوتيرة سريعة أدوات قادرة على كتابة رسائل والإجابة على أسئلة وتوليد صور وستكون قريبا بمثابة سكرتير رقمي يتمتع بمعرفة شاملة ومُتاح في كل الأوقات.

أعلنت شركة "تي سي ال" الصينية الكبرى المصنّعة لأجهزة التلفزيون عن مجموعة جديدة من أجهزة التلفزيون المتطورة بسعر يبدأ من 800 دولار، بالإضافة إلى شراكة مع "غوغل" لدمج المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي "جيميناي" في نماذج معينة.

وقالت نائبة رئيس "غوغل" شاليني جوفيل باي، في مؤتمر صحافي لشركة "تي سي ال" إنه "مع جيميناي والمكونات الجديدة مثل جهاز الاستشعار من قرب والمايكروفونات طويلة المدى، سنكون قادرين على إضافة استخدامات جديدة، حتى يصبح غوغل تي في قادر على مساعدة مالكه عندما يحتاج إلى ذلك".

بدورها، ستدمج شركة "هايسنس" الصينية المتخصصة في الاجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، برنامج "هوم" من "غوغل" في مجموعة منتجاتها من أجل "تعميم التشغيل الآلي في المنزل".

وهذا الهدف مشابه للذي تسعى إليه "سامسونغ إلكترونكس" ومشروعها الذي يحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي للجميع" ويرمي إلى جعل الذكاء الاصطناعي حاضرا في كل جانب من الحياة اليومية.

وقال مدير الفرع الأميركي لـ"سامسونغ إلكترونكس" جوناثان غابريو، إنّه "عصر الذكاء الاصطناعي المنزلي".

وأكّدت "سامسونغ" أن أجهزتها، بدءا من الاكسسوارات المجهزة بأجهزة استشعار وصولا إلى أجهزة التلفزيون، تضع الذكاء الاصطناعي "في خدمة" المستخدمين، من خلال تفاعلات بديهية وتعاونية مع التكنولوجيا.

المصدر: فرانس برس

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