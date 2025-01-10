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موجودة في أعماق المحيط الهادئ... هياكل ضخمة تضع العلماء في حيرة من أمرهم: ما السبب؟

علوم وتكنولوجيا
2025-01-10 | 09:09
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موجودة في أعماق المحيط الهادئ... هياكل ضخمة تضع العلماء في حيرة من أمرهم: ما السبب؟
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موجودة في أعماق المحيط الهادئ... هياكل ضخمة تضع العلماء في حيرة من أمرهم: ما السبب؟

موجودة في أعماق المحيط الهادئ... هياكل ضخمة تضع العلماء في حيرة من أمرهم: ما السبب؟

اكتشف علماء من الولايات المتحدة وجود هياكل ضخمة "غامضة" في أعماق مياه المحيط الهادئ، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب العلماء، قد تساعد هذه الهياكل الغاضمة التي تجعل الموجات الزلزالية في المنطقة تتصرف بشكل غريب، على الكشف عن وجود أرض أخرى مفقودة منذ الملايين من السنوات.

ووصف العلماء هذه النتائج بـ”اللغز الكبير" بالإضافة إلى أنها "تتحدى فهمنا الحالي لكيفية عمل الأرض بسبب وجودها في مياه المحيط الهادئ، وهو المكان الذي لا ينبغي العثور عليها فيه".

واستخدم العلماء في هذه الدراسة تقنية حسابية تسمى "انعكاس الشكل الموجي الكامل" والتي تقوم ببناء صورة ثلاثية الأبعاد للأرض باستخدام بيانات الموجات الزلزالية.  

واستطاع العلماء تحديد المناطق الواقعة أسفل المحيط الهادئ والتي تبدو وكأنها بقايا صفائح مغمورة، ولكنها بعيدة عن حدود الصفائح مع عدم وجود دليل جيولوجي على حدوث اندساس سابق.

وقدّم العلماء في الوقت نفسه بعض النظريات وراء هذه الحالات الشاذة، والتي ستحتاج إلى المزيد من المعلومات من الموجات، وليس فقط سرعتها، لتشكيل أي استنتاجات قوية. 


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