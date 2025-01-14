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في لندن... فتح تحقيق بشأن موقع غوغل المهيمن في سوق محركات البحث

علوم وتكنولوجيا
2025-01-14 | 10:23
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في لندن... فتح تحقيق بشأن موقع غوغل المهيمن في سوق محركات البحث
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في لندن... فتح تحقيق بشأن موقع غوغل المهيمن في سوق محركات البحث

في لندن... فتح تحقيق بشأن موقع غوغل المهيمن في سوق محركات البحث

أعلنت هيئة المنافسة البريطانية اليوم الثلاثاء فتح تحقيق في موقع غوغل في سوق محركات البحث " والذي يتعلق بـ"تأثيره على المستهلكين والشركات".

وقد يؤدي هذا التحقيق إلى تصنيف المجموعة الأميركية العملاقة باعتبارها "شركة استراتيجية في السوق"، وهو وضع من شأنه أن يفرض عليها متطلبات محددة بموجب نظام المنافسة الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني، كما أوضحت هيئة المنافسة والأسواق ("سي ام ايه") في بيان.

يشبه النظام البريطاني الجديد قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي يتعين على عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة بما في ذلك آبل وغوغل وميتا الالتزام به، ويهدف إلى وضع حد لاستغلال هذه المجموعات الكبرى لوضعها المهيمن.

وذكّرت مديرة الهيئة التنظيمية البريطانية سارة كارديل في تصريحات أوردها البيان أن "ملايين الأشخاص والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة يعتمدون على خدمات البحث والإعلان التي تقدمها غوغل. 90 في المئة من عمليات البحث تتم على منصتها وأكثر من 200 ألف شركة في المملكة المتحدة تنشر إعلانات عليها".

إذا صُنفت غوغل على أنها "استراتيجية"، فيمكن لهيئة المنافسة والأسواق، على سبيل المثال، أن تفرض عليها التزاما بإتاحة البيانات التي تجمعها لجهات أخرى في السوق أو منح الناشرين مزيدا من التحكم في استخدام بياناتهم، بما يشمل خدمات الذكاء الاصطناعي.

تريد هيئة المنافسة والأسواق أن تعرف خصوصا "ما إذا كانت غوغل تستخدم مكانتها لمنع الابتكار من جانب شركات أخرى"، أو "لإعطاء الأولوية لخدماتها الخاصة"، خصوصا في مجال "عمليات البحث المتخصصة التي تغطي المشتريات والسفر".

وستحقق الهيئة التنظيمية أيضا في "جمع واستخدام كميات كبيرة من البيانات (...) من دون موافقة مستنيرة، فضلا عن استخدام محتويات صناع المحتوى في غياب الشروط والأحكام العادلة (بما في ذلك على مستوى شروط الدفع)".

وأضافت كارديل "مهمتنا تقوم على ضمان استفادة المستخدمين بشكل كامل من الاختيارات والابتكارات في خدمات البحث" وأن تكون هناك شروط تنافسية منصفة لكل الشركات".

وتقول هيئة المنافسة والأسواق إن تحقيقاتها ستكتمل خلال تسعة أشهر، وبالتالي فإنها ستتخذ قرارها بحلول تشرين الأول.
 
المصدر: فرانس برس

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