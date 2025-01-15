الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مارك زوكربرغ يعتزم تسريح أكثر من 300 ألف موظف هذا العام... ما السبب؟

علوم وتكنولوجيا
2025-01-15 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مارك زوكربرغ يعتزم تسريح أكثر من 300 ألف موظف هذا العام... ما السبب؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مارك زوكربرغ يعتزم تسريح أكثر من 300 ألف موظف هذا العام... ما السبب؟

تعتزم مجموعة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، صرف نحو 3600 موظف تعتبرهم الأضعف أداءً وتوظيف أشخاص جدد لشغل مناصبهم هذا العام، وفق مذكرة داخلية أرسلتها إلى موظفيها ونشرت مضمونها وكالة بلومبرغ.

وأكدت المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا، قرار رئيسها مارك زوكربرغ طرد 5 في المئة من إجمالي موظفيها الذي ناهز 72 ألفا و400 في أيلول الفائت.

وقال رئيس المجموعة في المذكرة "قرّرتُ رفع مستوى إدارة الأداء والاستغناء عن الموظفين ذوي الأداء الضعيف بسرعة أكبر".

وسبق لشركة ميتا أن طردت آلاف الموظفين في 2023 الذي أعلنته "عام الكفاءة" بعد الجائحة.

ويُعدّ فصل جزء من القوة العاملة بناءً على الأداء ممارسة شائعة في الشركات الأميركية الكبيرة. وأعلنت شركة "مايكروسوفت" عن قرار مماثل الأسبوع الماضي، وفق موقع "بزنس إنسايدر" Business Insider، ما يشمل على أقل من 1 في المئة من موظفي المجموعة العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومع ذلك، فإن خطوة ميتا تشكل جزءا من سلسلة تدابير تهدف إلى تحويل مسار المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي في عصر دونالد ترامب وإيلون ماسك.

ففي الأسبوع الماضي، أنهى مارك زوكربرغ برنامجه لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، والذي اعتُمد في الأساس لمكافحة المعلومات المضللة على منصاته، معتبرا أن عمل المدققين ضمن هذا البرنامج يشكل "رقابة" في وجه المحافظين من جانب اليمين الأميركي.

وبدلا من الاعتماد على خدمات منظمات مستقلة، سيتمكن المستخدمون من إضافة سياق إلى منشورات معينة، على غرار "ملاحظات المجتمع" community notes المعتمدة على منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ميتا

مارك زوكربرغ

طرد

تسريح

موظفين

شركة

ضعف

أداء

فيسبوك

إنستغرام

واتساب.

LBCI التالي
مهمة جديدة لاستكشاف الفضاء... مسباران ينطلقان إلى القمر على متن صاروخ واحد
في لندن... فتح تحقيق بشأن موقع غوغل المهيمن في سوق محركات البحث
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:49

بو صعب بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: بلغت الرئيس المكلف ألا مطلب لديّ وأداء نوّاف سلام سيكون غير تقليدي ويجب التفكير بطريقة منطقية لا اقصائية وهو منفتح على الجميع والاتجاه نحو حل الازمة فبري وسلام لا يحتاجان الى وسيط

LBCI
أخبار دولية
00:47

جيك سوليفان: ضعف إيران قد يدفعها لإعادة النظر في موقفها بشأن الأسلحة النووية

LBCI
أخبار دولية
2025-01-12

مارين لوبن "لن تسامح نفسها أبدا" على طرد والدها من "الجبهة الوطنية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-12

مصدر عسكريّ سودانيّ: الجيش يتوغل في محيط الشركة السودانية لتكرير النفط في مصفاة الجيلي شمالي مدينة الخرطوم بحريّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:20

مهمة جديدة لاستكشاف الفضاء... مسباران ينطلقان إلى القمر على متن صاروخ واحد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:23

في لندن... فتح تحقيق بشأن موقع غوغل المهيمن في سوق محركات البحث

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-10

موجودة في أعماق المحيط الهادئ... هياكل ضخمة تضع العلماء في حيرة من أمرهم: ما السبب؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-08

الذكاء الاصطناعي يعزز وظائف أجهزة التلفزيون ويطور قدراتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:41

المتقاعدون في التعليم الأساسيّ: في بداية العهد الجديد تحضير لإعادة صياغة المطالب

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-11

خواجة للـ LBCI: هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية

LBCI
أمن وقضاء
04:25

مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن في الأمن العام

LBCI
آخر الأخبار
06:09

وصول وزير خارجية إسبانيا خوسية مانويل الفاريس والوفد المرافق الى عين التينة للقاء الرئيس بري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:28

مارك ضو للـLBCI: نعتبر نفسنا من أهل البيت وما يقرره الرئيس المكلف نمشي به ولا فرق بيننا وبينه ونحن نريد أصغر حكومة وحكومة تكون فعالة وتقوم بإصلاحات جذرية واذا نحن ممثلون برئاسة الحكومة فأكيد نتمثّل بالحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في الأراضي الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هذا ما نريده من الحكومة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

المخيمات الفلسطينية وواقع السلاح فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

حفلة للنادي الرياضي في واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تليفزيون لبنان بالفرنسي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تعرفوا إلى الرابحين بسيارتي سهرة رأس السنة على الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

غرينلاند: ثروات مخفية تشعل سباق الهيمنة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

محاولات لإعادة بناء ما دمرته الحرب في عدد من البلدات الجنوبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:01

الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف

LBCI
خبر عاجل
12:30

معلومات الـLBCI: رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع الرئيس بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات

LBCI
خبر عاجل
01:33

النائب قاسم هاشم للـLBCI: حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الإستحقاقات السابقة وهذه إستشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر"

LBCI
خبر عاجل
03:53

معلومات للـLBCI: أصبح شبه محسوم عدم مشاركة كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في الإستشارات النيابية غير الملزمة وسيستعاض عنها بلقاء أول يجمع الرئيس بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة وربما لقاءات جانبية مع نواب الكتلتين

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات الـLBCI: احتمال مقاطعة الاستشارات أو مشاركة الثنائيّ لا يزال واردًا بانتظار نتائج الاتصالات

LBCI
أمن وقضاء
07:01

تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها

LBCI
خبر عاجل
08:01

رئيس الجمهورية: اذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره وما حصل بالأمس عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة والمصلحة العامة هي الأهم

LBCI
أخبار لبنان
11:38

بيان صادر عن عائلة آل الأشقر في جريمة قتل ولدها: لتوضيح الحقائق وإجراء تحقيق شفاف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More